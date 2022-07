Arquidiocese de Belém lamenta falecimento do cardeal Cláudio Hummes, arcebispo emérito de SP

A Arquidiocese de Belém se manifestou na noite desta segunda-feira (4), por meio das redes sociais, sobre o falecimento do arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Cláudio Hummes, na manhã de hoje. O eclesiástico foi legado pontifício do Papa Francisco para o XVII Congresso Eucarístico Nacional, realizado na capital do Pará, em 2016. Ele também foi relator da Assembleia Especial dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, em 2019.

Segundo a igreja paraense, a notícia do falecimento do cardeal Cláudio Hummes foi recebida com profundo pesar. Na postagem, é lembrada a passagem dele por Belém há sete anos. A mensagem finaliza com: “Nossa oração por Dom Cláudio e a ação de graças pelo bem que fez à Igreja e à Amazônia. Desejamos que nosso bom Deus o acolha em sua morada eterna”.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Cláudio Hummes. Em um trecho, o comunicado diz que o cardeal “marcou a Igreja no Brasil com sua atuação de forma particular durante o ministério episcopal, que soma quase cinco décadas. Foi bispo coadjutor e bispo titular de Santo André, em São Paulo, e arcebispo das arquidioceses de Fortaleza, no Ceará, e de São Paulo”.

“Toda a dedicação de dom Cláudio à ação pastoral no Brasil o fez ser chamado para o cardinalato e para colaborar na Cúria Romana, tanto em Assembleias Sinodais, quanto nas diversas Congregações das quais foi membro e, de forma especial, na Congregação para o Clero, da qual foi prefeito entre 2006 e 2010”, continua a nota.

A CNBB recorda o que foi destacado pelo Papa Bento XVI, quando dom Cláudio renunciou à função à frente da Congregação para o Clero, por limite de idade. O pontífice agradeceu pelo “bem realizado no longo e fiel serviço à Igreja” e salientou que Hummes dedicou “incansavelmente, com alegria e competência, toda tua energia pela causa do Reino de Deus”. Resta parafrasear o hoje Papa Emérito, pois assim o fez dom Cláudio até aqui.

“Roguemos a Deus que acolha o eminentíssimo cardeal Cláudio Hummes em seu Reino e lhe dê o descanso eterno. Possamos imitar seu testemunho de comprometimento com a causa do Reino, com a comunhão eclesial e com o cuidado com os pobres e com a casa comum”, finaliza o comunicado de pesar..

O velório será realizado na Catedral Metropolitana de São Paulo, onde serão celebradas Missas em diversos horários a serem oportunamente divulgados.