Arquidiocese de Belém instala nova paróquia no bairro do Coqueiro

A Arquidiocese de Belém vai instalar nesta terça-feira (26) a paróquia de número 97, que terá o título de Cristo Redentor e será localizada na rodovia Mário Covas, esquina com a avenida Portugal, no bairro do Coqueiro. A cerimônia de instalação será com Santa Missa, às 19h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro e pelos padres da Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus.



Na ocasião, Dom Alberto dará posse ao Padre Humberto Paiva Brito, como o primeiro pároco da Paróquia Cristo Redentor. O Sacerdote foi ordenado em março de 2019, durante as comemorações dos 300 anos da Diocese de Belém, sendo na Arquidiocese de Belém o primeiro diácono permanente a ser ordenado padre depois de viúvo. Após a ordenação, foi nomeado vigário da paróquia de Santo Antônio de Pádua, onde estava até então.



A nova sede paroquial foi desmembrada da Paróquia Santo Antônio de Pádua e integrará a Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus. Terá como comunidades pertencentes: Santo Expedito; Nossa Senhora das Graças; Nossa Senhora de Nazaré; e Santa Marta.



A região Coração Eucarístico de Jesus tem como Vigário Episcopal o Cônego José Luiz Alves Fernandes e conta com mais 23 padres, 80 comunidades divididas entre 13 paróquias, que atendem o Bengui, Catalina, Mangueirão, Sideral, Temone, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro.



Últimas Instalações



Em dezembro de 2020 foi instalada Área Missionária Santa Maria Mãe de Deus (96), localizada no bairro do Castanheira, tendo como Administrador da Área Missionária o Padre Antônio Morais Oliveira, que já passou pelas paróquias Mãe da Divina Providência e Fátima (Antônio Barreto).



A Área Missionária foi desmembrada da Paróquia Cristo Reis e conta as Comunidades: Cristo Amigo; Nossa Senhora de Aparecida; Cristo Salvador; e Nossa Senhora Rainha dos Corações. E integra a Região Episcopal São Vicente de Paulo.



Em julho de 2020 foi instalada a Paróquia Santa Teresinha da Amazônia (95), que tem como pároco o Padre Gabriel Aparecido Paes. O Sacerdote foi ordenado junho de 2018 e exercia a função de Vigário Paroquial na Paróquia Jesus Ressuscitado até assumir a nova paróquia.



A Paróquia Santa Teresinha da Amazônia foi desmembrada da Paróquia Jesus Ressuscitado e integra a Região Episcopal Santa Cruz, conta com três comunidades: Rosa Mística; Sagrada Família; São Arcanjo Gabriel.