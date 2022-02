Arquidiocese de Belém iniciará Quaresma em 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas

O começo do Ciclo Quaresmal da Igreja Católica ocorrerá no próximo dia 2 de março, na Quarta-feira de Cinzas, que seguirá até o Domingo de Ramos, no dia 10 de abril, período em que é recomendada a reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para Páscoa do Senhor (17/04). A informação é repassada pela Arquidiocese de Belém. Ao longo do dia 2, serão celebradas missas com o rito de Imposição das Cinzas nas paróquias das 8 Regiões Episcopais da Grande Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, presidirá a missa às 12 horas na Capela da Residência Episcopal e, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Belém. Ambas as cerimônias serão transmitidas pela Rede Nazaré de Comunicação. Nas demais igrejas, as celebrações serão presididas pelos párocos e vigários, com transmissão pelas redes sociais das paróquias. A programação de missas pode ser conferida em https://arquidiocesedebelem.com.br/pautas_e_notas/missa-de-imposicao-das-cinzas-e-lancamento-da-cf-2022/

O rito da missa de Imposição das Cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. Durante a celebração eucarística, após a homilia, é realizada a imposição das cinzas na fronte dos fiéis, em formato de cruz, com o pronunciamento das palavras bíblicas: “Lembra-te és pó, e ao pó tu voltarás” (cf. Gn 3,19), ou “Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc. 1,15). As cinzas usadas são feitas a partir dos ramos, do Domingo de Ramos do ano anterior.

Fraternidade

Na Quarta-feira de Cinzas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizará o lançamento da Campanha da Fraternidade, cujo tema este ano é tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). O evento terá transmissão ao vivo às 10h, pelas redes sociais da CNBB https://www.youtube.com/cnbbnacional e pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré Canal, 30. 1, Rádio Nazaré – FM 91.3 e redes sociais https://www.facebook.com/ArquidiocesedeBelemdoPara )

Na Arquidiocese de Belém, a Abertura Solene da Campanha da Fraternidade ocorrerá no sábado (5), às 8h, na quadra do Colégio Santo Antônio. O evento contará com a participação do clero, leigos e religiosos de todas as paróquias.