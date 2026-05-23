arquidiocese de belém celebra pentecostes com programação especial e apelo por paz

Celebrado pela Igreja Católica 50 dias após a Páscoa, o Dia de Pentecostes, neste domingo (24), marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e é considerado um dos momentos mais importantes da fé cristã. A data simboliza o fortalecimento da missão evangelizadora da Igreja e reúne celebrações religiosas em diversas comunidades católicas ao redor do mundo.

Em Belém, a Arquidiocese preparou uma programação especial para marcar a solenidade, incluindo a tradicional Vigília de Pentecostes, que ocorrerá neste sábado (23), na Praça Santuário, reunindo fiéis, sacerdotes, religiosos e movimentos da Igreja Católica da capital paraense. O Cura da Catedral Metropolitana de Belém (Catedral da Sé) e Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Agostinho Cruz, explicou que Pentecostes representa o encerramento do tempo pascal e o cumprimento da promessa de Cristo à Igreja.

“O Pentecostes é o coroamento do tempo pascal. A igreja na sua pedagogia, ela nos oferece o tempo da Quaresma, que é um tempo de penitência que dura 40 dias. E o tempo da Páscoa, que é o tempo da ressurreição de nosso Senhor, nós celebramos com maior ênfase. Por isso que são 50 dias e ele culmina com a solenidade de Pentecostes, que é justamente quando Jesus volta ao Pai e derrama sobre a igreja o Espírito Santo. O Pentecostes é o cumprimento da promessa de nosso Senhor de não deixar a igreja só, mas sim de acompanhar agora através do seu Espírito Santo”, afirmou.

Segundo o religioso, a solenidade também representa o início da missão evangelizadora da Igreja Católica. “O Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos estavam reunidos com a Virgem Maria no Cenáculo e ali se cumpriu a profecia que eles receberiam o Espírito Santo para serem sua testemunha em todos os confins do mundo e assim pudesse anunciar o evangelho. Então, marca o início da missão evangelizadora da Igreja. A Igreja, ela nasce na Páscoa de nosso Senhor, mas ela é enviada ao mundo no Pentecostes. O Pentecostes dá esse impulso para que ela possa ir anunciá-lo”, destacou.

Monsenhor Agostinho ressaltou ainda que Pentecostes é considerado uma das datas mais importantes da fé cristã por representar o fortalecimento espiritual dos apóstolos após a morte de Cristo. “Como ela é fruto da Páscoa, nosso Senhor permanecerá na igreja, mas agora de um modo sacramental pela força do Espírito Santo. Por isso que o Pentecostes é uma data fundamental, porque é o tempo que eles vão sair aqueles apóstolos que estavam com medo, estavam escondidos, agora eles recebem uma força do alto para poder ter coragem de enfrentar o mundo e poder anunciar o Evangelho, a salvação. Então, é o início de um renovo na vida da Igreja”, disse.

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Costureira Idaliana Queiroz, de 64 anos, esteve na Catedral de Belém e falou sobre a importância da fé diante dos conflitos mundiais e das dificuldades enfrentadas pela sociedade (Foto: Igor Mota | O Liberal)

120 anos da elevação da Diocese de Belém à categoria de Arquidiocese

A Arquidiocese de Belém realizará a Vigília de Pentecostes 2026 no próximo sábado (23), a partir das 14h30, na Praça Santuário. A celebração reunirá toda a Arquidiocese de Belém, incluindo sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, pastorais, movimentos e fiéis vindos das paróquias e áreas missionárias, culminando com a Santa Missa. Com o tema “O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós” (Rm 5,5), a programação contará com acolhida, Hora da Misericórdia, adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa da Vigília de Pentecostes.

De acordo com Monsenhor Agostinho Cruz, a celebração deste ano terá um significado especial por marcar os 120 anos da elevação da Diocese de Belém à categoria de Arquidiocese. “Esse Pentecostes também nós vamos fazer memória dos 120 anos em que a diocese de Belém foi elevada à categoria de arquidiocese - ou seja, se tornando uma igreja mais importante da região norte do país. E Belém, de um modo muito particular, ela é a terceira arquidiocese a ser erigida no Brasil. Imagina só a importância que nós temos. Então, como diocese, não. Diocese, ela é a quinta, mas como Arquidiocese, ela é a terceira”, afirmou. A primeira é a de São Salvador, na Bahia, depois a de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E a terceira é a de Belém.

O sacerdote explicou que durante a vigília será feito um resgate histórico da atuação dos arcebispos que passaram pela Arquidiocese de Belém. “Então nós vamos fazer memória. O que é isso? Nesses 120 anos, vamos resgatar a figura dos 10 arcebispos. Dos 10 arcebispos até Dom Alberto Taveira, que é o foi o último arcebispo a estar no governo. Então faremos memória histórica de como e os bispos chegaram aqui, qual era a realidade sociopolítica, geográfica, da localidade, o que eles trouxeram de é de renovo para a igreja na Amazônia”, explicou.

Entre os destaques citados pelo monsenhor está a criação de novas paróquias durante o governo de Dom Alberto Tavares. “Só para um exemplo, Dom Alberto Tavares, que é o último arcebispo, ele é o bispo que cria 46 paróquias. Então, quase metade das paróquias hoje da Arquidiocese de Belém foi criadas no governo de Dom Alberto. São 109 paróquias, Dom Alberto criou 46. Então Isso num período de governo de 15 anos”, ressaltou. Também será apresentado, de modo solene, o 11º arcebispo, Dom Julio Endi Akamine.

Ainda durante a Vigília de Pentecostes, será celebrado o Sacramento da Crisma de 120 jovens e adultos, em referência ao jubileu da Arquidiocese. Outro momento previsto será a convocação oficial da 10ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Segundo a Arquidiocese, a programação terá transmissão ao vivo a partir das 17h pela Rede Nazaré de Comunicação. No domingo (24), as celebrações de Pentecostes ocorrerão nas paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. “No domingo as celebrações serão nas paróquias. E em todas as paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese terão missas presidida pelos bispos e também pelos padres nas suas paróquias”, informou Monsenhor Agostinho.

Alma da Igreja

O religioso também destacou a importância espiritual da solenidade diante dos conflitos vividos atualmente pela humanidade. “Primeiramente, é ter um coração filial, filial ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado alma da igreja - ou seja, é ele que direciona, é ele que norteia a vida do cristão. Então, a primeira abertura é a abertura do coração, é ser filial ao Espírito Santo e a abertura do coração para que ele possa conduzir”, afirmou.

Ele acrescentou que um dos principais frutos do Espírito Santo é a paz. “O mundo precisa de paz. O Papa Leão recentemente, no seu pronunciamento, ele dizia, né? ‘Nenhuma autoridade política é capaz de promover a paz, a não ser o próprio Deus’. Então a gente reclama que o Espírito Santo seja esse doador do dom da paz para o mundo inteiro, um mundo em conflito, um mundo em guerra. Então o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Por isso que nós pedimos estar paz também no Pentecostes”, declarou.

Na manhã de sexta-feira (22), a costureira Idaliana Queiroz, de 64 anos, esteve na Catedral de Belém e falou sobre a importância da fé diante dos conflitos mundiais e das dificuldades enfrentadas pela sociedade. “Eu acredito que nossa fé é mais importante nesse momento pra gente superar tudo isso. Porque, se a gente não se apegar a Deus, fica mais difícil. Ela também relacionou a celebração de Pentecostes à necessidade de fortalecimento espiritual.

“É, para a gente ficar mais centrado na nossa fé, na nossa religião e para ver se com isso a gente consiga amenizar o sofrimento. Que é muita coisa acontecendo. É muita guerra. A natureza está enfurecida, porque, na verdade, a culpa mais é nossa. E a gente tem que seguir muito com a nossa fé”, afirmou.

Programação - Vigília de Pentecostes

A programação terá início às 14h30, com acolhida e animação na Praça Santuário. Ao longo da tarde e noite, os fiéis participarão da Hora da Misericórdia, momento especial em alusão aos 120 anos da Arquidiocese, testemunhos dos crismandos, Adoração ao Santíssimo Sacramento e, às 18h, da Santa Missa da Vigília de Pentecostes.

14h30 - Acolhida e animação

15h - Hora da Misericórdia

15h30 - Especial 120 anos da Arquidiocese

16h00 - Intervalo

16h30 - Testemunhos dos crismandos

17h00 - Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h00 - Santa Missa da Vigília de Pentecostes