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Arquidiocese de Belém celebra os padroeiros dos avós, Sant'Ana e São Joaquim; veja a programação

A festividade, que ocorre de 19 a 26 de julho, conta com carreata, missas solenes presididas pelo episcopado e celebração do XIV Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

Lívia Ximenes

13 de julho de 2026 às 14:14

No dia 26 de julho, a Arquidiocese de Belém, na igreja de Sant'Ana, promove a bênção dos idosos e dos avós

No dia 26 de julho, a Arquidiocese de Belém, na igreja de Sant'Ana, promove a bênção dos idosos e dos avós ( Foto: Camila Azevedo / Especial para O Liberal )

A Arquidiocese de Belém se prepara para uma das celebrações mais tradicionais do calendário religioso da capital paraense. Entre os dias 19 e 26 de julho, a Paróquia de Sant’Ana, localizada na Praça Maranhão, realiza a festividade em honra a Sant’Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus. Com o tema "Bem-aventurada aquela que acreditou (Lc 1,45)", o evento une fé, devoção e o reconhecimento ao papel essencial dos idosos na sociedade.

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A programação oficial terá início no próximo domingo (19), às 9h, com missa celebrada pelo pároco, Cônego Antônio Beltrão. Logo após a celebração, uma carreata leva as imagens dos padroeiros pelas principais vias dos bairros da Campina e do Reduto, abençoando as famílias da região.

Roteiro

O percurso da carreata está definido para percorrer as ruas centrais da cidade. A saída será na Praça Maranhão (Travessa Padre Prudêncio), passando pela Rua Manoel Barata, avenida Assis Vasconcelos, travessas Gaspar Viana e Rui Barbosa, rua Tiradentes, travessa Benjamin Constant, rua Ó de Almeida, travessa Piedade, rua Osvaldo Cruz, avenida Presidente Vargas, avenida Serzedelo Corrêa, rua Pariquis, travessa Padre Eutíquio, avenida Tamandaré, retornando pela avenida Assis Vasconcelos, rua Municipalidade, avenida Presidente Vargas, rua Aristides Lobo, travessa Frutuoso e finalizando novamente na rua Manoel Barata, em frente à Paróquia.

Celebrações

De 20 a 26 de julho, a rotina de fé é com novenas, às 11h, e missas, às 12h, conduzidas por padres convidados. A festividade também conta com uma feira de comidas típicas e venda de artigos religiosos. Na terça-feira (21), a missa é conduzida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém. Já no sábado (25), a celebração fica a cargo de Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese.

O encerramento ocorre no domingo (26), dia dedicado aos padroeiros, com a Missa Solene às 9h, que conta com uma bênção especial voltada aos idosos e avós, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito.

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

A data de 26 de julho coincide com o XIV Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Instituída pelo Papa Francisco em 2021, a celebração ocorre anualmente no quarto domingo de julho, com o objetivo de fomentar a reflexão sobre o valor e o respeito às pessoas idosas. O tema escolhido para este ano, "Eu nunca te esquecerei" (Is 49,15), reforça o convite da Igreja Católica para que a sociedade acolha e valorize aqueles que são a memória viva da família e da comunidade.

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