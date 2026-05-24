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Comunidade prestigia primeiro dia da Festividade da Santíssima Trindade em Belém

Evento segue até 31 de maio com missas, noites temáticas e atrações musicais abertas ao público

Amanda Martins
fonte

Evento mobiliza voluntários e arrecada recursos para ações desenvolvidas pela Trindade (Carmem Helena / O Liberal)

Nem a chuva que caiu sobre a capital paraense afastou os fiéis e visitantes da abertura da 28ª Festividade da Santíssima Trindade, realizada no domingo (24). A comunidade compareceu ao primeiro dia da programação promovida pela paróquia localizada no bairro da Campina, dando início a oito dias de celebrações religiosas, atividades culturais e momentos de convivência comunitária. O evento é aberto ao público.

Comunidade prestigia primeiro dia da Festividade da Santíssima Trindade em Belém

Com o tema “Unidos em Cristo, Fortalecidos no Amor”, a festividade começou com uma missa presidida por Dom Alberto Taveira, arcebispo emérito de Belém. O rito foi dedicado aos profissionais da educação e aos grupos da Catequese, Escola da Fé, Escola Santo André e Pastoral do Dízimo.

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Em sua reflexão, o arcebispo emérito afirmou que o Espírito Santo “sopra onde quer” e se manifesta nos gestos de bondade, perdão e acolhimento presentes no cotidiano das pessoas. “Tenho a certeza absoluta que todos vocês, em muitos momentos da vida, se sentiram inspirados a fazer o bem, a perdoar, a ir ao encontro dos outros”, disse Taveira.

image Abertura da 28ª Festividade da Santíssima Trindade contou com missa presidida por Dom Alberto Taveira (Carmem Helena / O Liberal)

Para o cônego Vladian Alves, pároco da Trindade, a festividade é resultado da união e da experiência de fé construída pela comunidade ao longo dos anos. “Cristo nos inspira, de fato, a ter os mais altos sentimentos. Pensamos uma festa que possa acolher todas as famílias, em todas as idades, por meio da oração, das atrações e também do festival gastronômico tão conhecido”, afirmou.

Ao longo dos próximos dias, a paróquia terá missas diárias celebradas por padres convidados e pelo cônego, com intenções dedicadas a idosos, crianças, profissionais e pastorais da comunidade.

image Cônego Vladian Alves, pároco da Santíssima Trindade (Carmem Helena / O Liberal)

Gastronomia e atrações culturais

Após a programação religiosa, a festividade seguiu com atividades culturais e gastronômicas. O público participou do Jantar Noite Japonesa, realizado no Salão Dom Zico, além da apresentação do Coral da Procuradoria e do show de Markinho Duran, primeira atração musical a se apresentar na Praça Barão do Rio Branco, onde a programação se estende ao longo da semana.

image Show de Markinho Duran marca abertura da festividade e alegra o público (Divulgação)

Entre os artistas confirmados para os próximos dias estão Ministério Seráfico, FB Mania, Pinduca, Willy Lima, Virtudão, Vanessa Moraes, Arthur Espíndola, Balada Kids, Trindade Jovem e Fruta Quente.

A diretora-geral da festividade, Adriana Tavares, destacou que a expectativa da organização é reunir não apenas os membros da paróquia, mas também fiéis de outras comunidades da capital. Ela explicou que a programação gastronômica foi organizada em noites temáticas, cada uma com pratos típicos diferentes. “Ainda teremos noite italiana, portuguesa, ‘love’ e americana, sempre com um jantar específico de cada tema”, acrescentou.

image A diretora geral da festividade, Adriana Tavares, fala de expectativa para noites temáticas e convivência comunitária durante programação festival (Carmem Helena / O Liberal)

Trabalho voluntário

Além das atrações e da programação religiosa, a festividade também mobiliza voluntários da própria comunidade, que dedicam parte do tempo para colaborar com as atividades e arrecadar recursos para a manutenção das ações paroquiais. O valor obtido com as vendas durante o evento será destinado às atividades desenvolvidas pela igreja.

Entre os voluntários estava a empresária Sissa Neves, responsável pelo grupo de crianças da Pastoral Perseverança na Barraca Surpresinha. No primeiro dia, o espaço vendeu estrogonofe de filé e empadão, mas o cardápio deve variar ao longo da semana.

image Sissa Neves ao lado do grupo de crianças da Pastoral Perseverança (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo ela, a participação das crianças também representa uma forma de evangelização. “Elas estão aqui trabalhando e servindo com muito amor. Em um mundo tão direcionado para outras coisas, ver crianças fazendo questão de viver esse momento dentro da igreja acaba sendo um testemunho para quem participa da festividade”, afirmou.

O advogado Francisco Brasil também participou da programação ao lado da esposa e de integrantes da pastoral social da paróquia. Há mais de dez anos ajudando na festividade, ele trabalhava na barraca de churrasquinho acompanhado de arroz e vinagrete.

Francisco ressaltou que todos os produtos vendidos foram obtidos por meio de doações da comunidade. “O mais importante é o trabalho social, sempre em prol do próximo. O que mais me motiva é o amor ao próximo”, declarou.

image O advogado Francisco Brasil (Carmem Helena / O Liberal)

Comunidade e tradição

Entre o público presente estavam o administrador Thalison Braga e a psicopedagoga Sofia Braga, integrantes da comunidade. O casal contou que mantém uma ligação antiga com a paróquia e já faz planos para participar de toda a programação até o encerramento, no dia 31 de maio.

“Eu frequento a Trindade desde pequeno, participo do grupo jovem, assim como a minha esposa. A gente criou uma história aqui, casamos aqui e queremos seguir na nossa paróquia”, disse Thalison.

Sofia destacou o acolhimento da comunidade como um dos principais motivos da participação da família na festividade. “Desde a comida até o acolhimento, nós somos muito amados por essa paróquia”, afirmou.

image O casal Thalison e Sofia Braga (Carmem Helena / O Liberal)

Agende-se para participar!

Segunda-feira - 25/05

  • 18h30 – Missa – Padre Richardison
  • 19h30 – Apresentação Coral (IASEP)
  • 19h30 – Ministério Seráfico – Arraial
  • 21h – Pinduca

Terça-feira - 26/05

  • 18h30 – Missa – Padre Alberto Mendes
  • 19h – Noite Italiana – Salão Dom Zico
  • 19h30 – Apresentação Coral (Scholla Cantorum da Catedral)
  • 20h – FB Mania

Quarta-feira - 27/05

  • 18h30 – Missa da Unidade - Região Sant'Ana – Padre Rafael Brito
  • 19h – Noite Portuguesa – Salão Dom Zico
  • 19h30 – Apresentação Coral (Ecos do Pará)
  • 20h – Willy Lima – Arraial

Quinta-feira - 28/05

  • 18h30 – Missa – Padre Paulo João 19h – Noite Loves in the Air – Salão Dom Zico
  • 19h30 – Apresentação Coral (Ministério Público)
  • 20h – Virtudão

Sexta-feira - 29/05

  • 18h30 – Missa – Padre Idamor
  • 19h30 – Apresentação Coral (Carlos Gomes) / Vanessa Moraes e convidados
  • 21h – Arthur Espindola – Arraial

Sábado - 30/05

  • 10h – Missa: Cônego Vladian
  • 18h30 – Missa – Cônego Roberto 19h – Noite Americana – Salão Dom Zico
  • 19h – Balada Kids e Personagens – Salão Dom Zico
  • 19h30 – Apresentação Coral (Vozes da Amazônia) / Trindade Jovem
  • 21h – Elvis da Amazônia

Domingo, 31/05 (Festa da Santíssima Trindade)

  • 7h – Missa – Dom Alberto
  • 10h – Missa das Crianças – Padre Moisés
  • 11h30 – Missa – Monsenhor Agostinho Cruz
  • 18h30 – Missa – Frei Alessandro
  • 19h30 – Apresentação Coral (Santa Cecília)
  • 20h – Fruta Quente

 

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