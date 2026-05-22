Festividade da Paróquia da Santíssima Trindade inicia programação neste domingo de Pentecostes

A Paróquia da Santíssima Trindade, na Campina, inicia neste domingo (24), dia de Pentecostes, a sua 28ª festividade - que, segundo o cônego Vladian Alves, pároco da Trindade, carrega uma presença e um legado que fazem do evento um espaço de encontro e celebração - e que este ano tem como tema “Unidos em Cristo, Fortalecidos no Amor”. A programação segue até 31 de maio, com atividades litúrgicas e culturais ao longo da semana, e se encerra no domingo da Solenidade da Santíssima Trindade.

Para o cônego Vladian Alves, a festividade é o ápice da vida paroquial, traduzindo, pelo trabalho empenhado na comunhão dos participantes da celebração, o amor e a unidade presente na união de Deus trino. Ele comenta que o momento é uma festa preparada por famílias para as famílias, de todas as idades. “A festividade é feita deste modo: muitos corações, muitas mentes, muitos braços para que se torne possível a realização desta festividade”, afirma.

“Essa é a mensagem que a gente procura trabalhar; unidos em Cristo, que é a nossa fé, e fortalecidos no amor que se traduz na preparação da festividade, nos trabalhos das barracas, nos jantares temáticos, nas celebrações, nos momentos de oração e no cuidado a cada pessoa que vem a paróquia neste momento festivo”, destaca o pároco sobre o trabalho desenvolvido e a relação com o tema.

Expectativa

Segundo o pároco, a festividade da Trindade já é considerada tradição, com um caráter religioso e cultural que agrega as famílias. O momento também tem caráter social e ajuda a paróquia a manter suas obras sociais, como comenta o pároco. “Nós estamos confiantes de que, por ser uma festa tradicional e conhecida em Belém, as pessoas já a aguardam. Muitos paroquianos perguntam, e também pessoas que frequentam a paróquia. A expectativa é que tenhamos um número expressivo de participantes”, afirma.

“Nós ajudamos as pessoas que nos procuram, na medida do possível. Temos as estruturas de evangelização, como a igreja, e espaços como o centro social, que precisam de manutenção, investimento e meios para manter viva a história da paróquia, sua evangelização e seu cuidado com as pessoas, para que seja sempre um lugar de acolhida. Por isso, unimos e equilibramos a tradição e a evangelização, por meio dos momentos de celebração, da missa e da novena”, observa o sacerdote.

Ele completa: “Quando falamos de identidade, de estarmos unidos em Cristo, muitos de nós certamente já estamos unidos pela própria condição humana, à qual todos pertencemos. Mas, para nós, cristãos que acreditamos em Cristo como Filho de Deus, aquele que assume a nossa humanidade e revela nossa vocação, nossa verdadeira identidade, isso se torna um forte apelo para que possamos trazer, no âmbito da fé e também da sociedade, princípios que são inerentes a todos nós: os princípios humanos do bem, do cuidado com o outro, da paz, da solidariedade, da ajuda mútua”.

Celebrações

A festividade contará com missas todos os dias, celebradas por padres convidados e pelo pároco. A missa de abertura será celebrada por dom Alberto Taveira, arcebispo emérito de Belém. Cada missa celebrada terá intenções especiais em dedicação, como idosos, crianças, profissionais e pastorais da paróquia.

O arraial da festividade, montado na praça Barão do Rio Branco, contará com uma programação cultural completa. Além da apresentação de corais convidados, a festividade terá em seu palco shows de Markinho Duran, Ministério Seráfico, FB Mania, Pinduca, Willy Lima, Virtudão, Vanessa Moraes, Arthur Espindola, Balada Kids, Trindade Jovem e Fruta Quente.

Na parte gastronômica, a festividade contará com barraquinhas com variados tipos de comida, além dos tradicionais jantares temáticos, realizados no Salão Dom Zico. O valor arrecadado com as vendas será direcionado para a manutenção das ações paroquiais.

História

A igreja da Santíssima Trindade foi fundada em 01 de junho de 1802 e foi declarada como paróquia no ano de 1840. A paróquia centenária tem como comunidade atrelada a sua administração a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. O Cônego Vladian Alves é pároco da Santíssima Trindade desde o ano de 2020. A paróquia também conta com o pastoreio dos vigários Cônego Jaime e Padre Théo Cruz.

Veja a programação completa

Domingo - 24/05 (Festa de Pentecostes)

18h30 – Missa – Dom Alberto Taveira

19h – Jantar Noite Japonesa – Salão Dom Zico

19h30 – Apresentação Coral (Coral da Procuradoria)

20h30 – Markinho Duran

Segunda-feira - 25/05

18h30 – Missa – Padre Richardison

19h30 – Apresentação Coral (IASEP)

19h30 – Ministério Seráfico – Arraial

21h – Pinduca

Terça-feira - 26/05

18h30 – Missa – Padre Alberto Mendes

19h – Noite Italiana – Salão Dom Zico

19h30 – Apresentação Coral (Scholla Cantorum da Catedral)

20h – FB Mania

Quarta-feira - 27/05

18h30 – Missa da Unidade - Região Sant'Ana – Padre Rafael Brito

19h – Noite Portuguesa – Salão Dom Zico

19h30 – Apresentação Coral (Ecos do Pará)

20h – Willy Lima – Arraial

Quinta-feira - 28/05

18h30 – Missa – Padre Paulo João 19h – Noite Loves in the Air – Salão Dom Zico

19h30 – Apresentação Coral (Ministério Público)

20h – Virtudão

Sexta-feira - 29/05

18h30 – Missa – Padre Idamor

19h30 – Apresentação Coral (Carlos Gomes) / Vanessa Moraes e convidados

21h – Arthur Espindola – Arraial

Sábado - 30/05

10h – Missa: Cônego Vladian

18h30 – Missa – Cônego Roberto 19h – Noite Americana – Salão Dom Zico

19h – Balada Kids e Personagens – Salão Dom Zico

19h30 – Apresentação Coral (Vozes da Amazônia) / Trindade Jovem

21h – Elvis da Amazônia

Domingo, 31/05 (Festa da Santíssima Trindade)

7h – Missa – Dom Alberto

10h – Missa das Crianças – Padre Moisés

11h30 – Missa – Monsenhor Agostinho Cruz

18h30 – Missa – Frei Alessandro

19h30 – Apresentação Coral (Santa Cecília)

20h – Fruta Quente