Arquidiocese celebra o dia da Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense

Nesta sexta-feira (01), a Arquidiocese de Belém realiza a Solenidade de Santa Maria de Belém, em todas as paróquias da região. As missas solenes serão feitas no dia em que se celebra a padroeira da Igreja da capital paraense. A festividade será realizada na Catedral Metropolitana de Belém, que fará a Solenidade com Sessão Solene na Câmara Municipal de Belém, às 10h, em homenagem à santa.

Durante a programação, também será feita a liturgia das horas, chamada de "Às Vésperas", no horário das 18h. Depois, o arcebispo Dom Alberto Taveira irá presidir a Missa Solene, às 19h. A festa do dia será concluída com programação cultural. A festividade de Santa Maria de Belém se encerra no próximo domingo (3) e teve como tema "Com Maria a caminho de Belém".

A festividade começou no último sábado (25) e já realizou atividades como oração do terço, seguida do Louvores a Mara e Santa Missa. Foram realizadas o tradicional Arraial, com comidas típicas e noites temáticas com apresentações de artistas locais.

Como parte da celebração, será realizada a Procissão em honra de Santa Maria de Belém, no próximo domingo (3), às 18h. O percurso sairá da Catedral Metropolitana, seguindo pelas ruas Dr. Assis e Joaquim Távora, passando pela Igreja de São João, Praça Felipe Patroni, Praça Dom Pedro e finalizando com a rua Padre Champagnat, com retorno à Catedral. Após a chegada, será celebrada uma missa, seguida de programação cultural.

Confira a Programação da Festividade de Santa Maria de Belém:

Serviço: Peregrinação do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Data: 31/08 (quinta-feira)

Horários: 18h – Terço

– 18h30 – Louvores a Maria

– 19h – Missa com Padre Richardson

– Noite Libanesa com Beatles Forever

Local: Catedral Metropolitana de Belém - Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-310



Serviço: Dia da Padroeira

Data: 01/09 (sexta-feira)

Horários: – 10h – Sessão Solene – Dia Municipal de Santa Maria de Belém – Câmara Municipal de Belém

– 18h – Vésperas Solenes

– 19h – Missa Solene presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém

– Noite De Muaná com Lucinnha Bastos

Local: Catedral Metropolitana de Belém - Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-310



Serviço: Peregrinação do Santuário Nossa Senhora das Graças

Data: 02/09 (Sábado)

Horários: – 18h – Terço

– 18h30 – Louvores a Maria

– 19h – Missa com Dom Teodoro Tavares, Bispo da Diocese de Ponta de Pedras

– Noite Paraense com Mahrco Monteiro

Local: Catedral Metropolitana de Belém - Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-310



Serviço: Último dia da Festividade

Data: 03/09 (Domingo)

Horários: – 07h – Missa com Padre Francisco

– 09h – Missa com Cônego José Gonçalo Vieira, Paróquia São Miguel Arcanjo

– 17h – II Véspera Solene e Te Deum

– 18h– Procissão em honra de Santa Maria de Belém (Percurso: Rua Dr. Assis, Rua Joaquim Távora, Igreja de São João, Praça Felipe Patroni, Praça Dom Pedro, Rua Padre Champagnat e Catedral)

– 19h – Missa com Padre Plínio Pacheco

– Noite Pastorais e Movimentos com Fruta Quente

Local: Catedral Metropolitana de Belém - Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-310

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)