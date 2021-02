Armando Zurita Leão, um dos fundadores do PT no Pará, morre de covid-19

Morreu neste sábado (27), vítima da covid-19 aos 81 anos, o professor e advogado Armando Zurita Leão, criador e coordenador do Instituto de Divulgação da Amazônia (IDA). Zurita também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) no Pará. A família informou que não haverá velório por motivo de segurança sanitária. O corpo será cremado.

Professor aposentado da UFPA, especialista em Direito Tributário, graduado também em Economia e auditor aposentado da Receita Federal, Armando Zurita Leão foi um dos fundadores da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos do Pará (SDDH), além de ter participação ativa junto à Associação dos Docentes da UFPA (ADUFPA).

"A partida de Armando Zurita Leão é sentida com profunda tristeza pela comunidade acadêmica, entre tantos outros segmentos sociais que puderam experimentar o brilhantismo, a dedicação e o talento desse grande homem", disse, em nota, O Instituto de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito e Programa de Pós-Graduação da UFPA.

Em suas redes sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, postou um texto lamentando a perda.

“Mais um amigo e companheiro que nos deixa, vítima da covid-19. Uma tristeza a perda de Armando Zurita Leão, advogado, professor, escritor e servidor aposentado da Receita Federal, um dos mais importantes intelectuais do Pará e fundamental na luta pela redemocratização do país. Criador do Instituto de Divulgação da Amazônia (IDA). Uma vida dedicada à defesa da justiça social e da felicidade humana. Meu pesar e solidariedade aos familiares, companheiros e amigos”, escreveu.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Belém também lamentou a morte. "Militante de esquerda, dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente, Zurita atuou fortemente na resistência à ditadura militar e na redemocratização do país", disse a nota. "A gestão municipal de Belém se solidariza com os familiares do professor Armando Zurita Leão neste momento de dor e de perda.".