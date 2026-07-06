Área no entorno de casarão que desabou no Comércio seguirá interditada nesta terça (7)

A área onde parte de um prédio histórico desabou na manhã desta segunda-feira (6), na rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no bairro da Campina, em Belém, continuará interditada nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pela Defesa Civil Municipal na noite desta segunda.

Segundo o órgão, o isolamento será mantido para que uma empresa contratada pelo proprietário realize o escoramento da estrutura do imóvel, garantindo a segurança de quem circula pela região.

Com a manutenção da interdição, as lojas e demais estabelecimentos comerciais localizados dentro do perímetro isolado também permanecerão fechados até que as condições de segurança sejam restabelecidas e haja liberação pelos órgãos competentes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, informou que o escoramento da estrutura começará na manhã desta terça-feira (7). "A gente tem que priorizar a segurança da população", afirmou.

Após a conclusão dos trabalhos e uma nova avaliação técnica, a expectativa é que a área seja liberada para a circulação de pedestres e que os comerciantes possam retomar o funcionamento dos estabelecimentos.