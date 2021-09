Arcos do Círio, na avenida Nazaré, passam por manutenção

A Diretoria da Festa de Nazaré iniciou, no último sábado (11), a retirada dos dois Arcos do Círio, localizados na avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário. As estruturas passarão por ajustes, lavagem, pintura, revisão na iluminação e troca dos painéis. A retirada acontece até o dia 16 de setembro. Os Arcos devem estar prontos e em funcionamento até antes da abertura oficial do Círio 2021, dia 5 de outubro.

Os painéis no centro dos Arcos seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano. Agora saem as artes alusivas ao Círio do ano passado e entram as deste ano. Do dia 24 ao dia 27, ocorre a montagem da estrutura e colocação da nova plotagem. Por enquanto, seguem apenas dois arcos, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março.