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Arcos do Círio 2026 recebem nova identidade visual na avenida Nazaré

A ação marca mais uma etapa da preparação para a maior manifestação religiosa católica do Brasil

O Liberal
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Arcos do Círio 2026 recebem nova identidade visual na avenida Nazaré. (Divulgação | Rosana Pinto | Ascom DFN)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou, nesta segunda-feira (22), a instalação da nova identidade visual do Círio de Nazaré 2026 nos tradicionais arcos localizados na avenida Nazaré, próximo à Praça Santuário, em Belém.

A ação marca mais uma etapa da preparação para a maior manifestação religiosa católica do Brasil. Os dois arcos situados entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março receberam a plotagem com o novo cartaz oficial da festividade, apresentado no último dia 31 de maio. Além da aplicação da arte, também foi realizada a montagem das novas estruturas.

De acordo com a DFN, a instalação completa dos arcos localizados no cruzamento da avenida Nazaré com a avenida Generalíssimo Deodoro foi concluída por volta das 18h15 desta terça-feira (23). Já por volta das 18h30, os trabalhadores ainda finalizavam a montagem dos arcos instalados na avenida Nazaré com a travessa 14 de Março.

O Círio de Nazaré reúne anualmente cerca de 2 milhões de pessoas na capital paraense, entre romeiros, turistas e fiéis. Em 2026, a celebração terá como tema “Maria, Missionária que nos dá Jesus”, destacando o papel de Maria como a primeira evangelizadora e sua missão de levar Cristo ao mundo.

A renovação dos arcos integra o conjunto de ações que antecedem a programação oficial do Círio, considerado um dos maiores eventos religiosos do planeta.

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