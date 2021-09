Arcos de Nazaré ficarão prontos para o Círio 2021 até final de setembro

A troca dos arcos luminosos em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, que começou a ser feita em Belém no último sábado (11), deve ser concluída até o final deste mês, mais precisamente no dia 29. O objetivo da diretoria da festa é que um dos principais símbolos do Círio seja inaugurado em 5 de outubro, data da abertura oficial da Festividade.

Ronaldo Pinheiro, diretor de Engenharia e Patrimônio da Festa (DFN), informou nesta segunda-feira (13) que os serviços são executados à tarde e à noite na estrutura metálica com painéis enfatizando a imagem da santa padroeira dos paraenses.

Os dois arcos situam-se na avenida Nazaré nas esquinas com a avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, próximo da Praça Santuário e da Basílica Santuário de Nazaré. Serão realizados serviços de pintura geral, revisão elétrica, incluindo lâmpadas, luminárias, fiação e os comandos (de lâmpadas e projetores). Cada arco, com seis metros e meio de altura, conta com 90 lâmpadas LED, incluindo luminárias e projetor. Essa iluminação abrange a parte de cima e as laterais.

Os quadros elétricos que iluminam a plotagem e as bases serão revisados. A plotagem projeta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré como a partir do cartaz oficial do Círio de cada ano, em sintonia com o tema da festividade. No caso do Círio 2021, o tema é "O Evangelho da Família na Casa de Maria". A montagem da estrutura removível e a colocação da nova plotagem ocorrerão do dia 24 ao dia 27 deste mês.

Ronaldo Pinheiro lembra que anteriormente a estrutura dos arcos era de madeira, e, então, toda ela tinha de ser retirada para substituir por uma outra nova. Isso gerava uma demanda alta de recursos financeiros; daí porque a Diretoria da Festa ter adotado um suporte metálico removível, com bases laterais fixas, que passou a funcionar em 2008.

No clima

A cada ano, em setembro, os Arcos de Nazaré passam por uma revisão geral, com destaque para a substituição da plotagem referente ao Círio. Depois de montados, os arcos funcionarão ainda sem a iluminação, a ser inaugurada no começo de outubro, com as lâmpadas sendo acessas automaticamente ao anoitecer. O funcionamento de todo o sistema se estenderá até a próxima quadra nazarena.

Um total de seis pessoas atuam nos arcos e na revisão da lâmpadas em um galpão definido pela Diretoria da Festa. "Após o trabalho nos quadros, vamos focar na plotagem, e entre 28 e 29 esperamos estar com tudo pronto", destacou Ronaldo Pinheiro. Ele acrescenta que os Arcos de Nazaré têm um aspecto simbólico para os fiéis. "Quando as pessoas veem a preparação dos arcos, verificam que o Círio está perto"."Os arcos são uma homenagem a nossa padroeira", arremata Ronaldo.

Em outros tempos, a decoração do Círio era composta de oito arcos. Depois, passou a quatro arcos, dois em Nazaré (avenida Nazaré com Generalíssimo e 14 de Março) e um na Generalíssimo com São Jerônimo, hoje Gov. José Malcher e em São Braz). Depois por muito tempo, só os dois de Nazaré, e, em 2001, voltou-se a ter quatro arcos: os dois em Nazaré (avenida Nazaré com Generalíssimo e 14 de Março) e mais dois: avenida Assis de Vasconcelos e travessa Quintino Bocaiúva (Largo do Redondo), ambos com a avenida. Nazaré. Agora, funcionam somente dois arcos.