Arcebispo de Belém é vacinado contra covid-19

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, acaba de ser vacinado contra a covid-19. Nas redes sociais da Arquidiocese de Belém, circula um vídeo com imagem de dom Alberto recebendo a primeira dose da vacina contra a doença.

A vacinação do arcebispo se deu nas instalações do Colégio do Carmo, no bairro histórico da Cidade Velha, nesta tarde de segunda-feira (8).

Dom Alberto é natural de Nova Lima (MG) e completará 71 anos de idade no próximo dia 26 de maio.