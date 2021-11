Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, passa por novo procedimento cirúrgico

A Arquidiocese de Belém informou que o arcebispo, dom AlbertoTaveira, passou por mais um procedimento cirúrgico na coluna lombar, nesta terça-feira (9), na cidade de São Paulo. Conforme o arcebispado, a intervenção cirúrgica faz parte da continuidade do tratamento, iniciado por dom Alberto no mês de agosto passado.

"A cirurgia foi bem-sucedida, tudo como planejado e o Arcebispo passa bem, ficará em observação nas próximas horas e internação nos próximos dias devidos cuidados pós-cirúrgicos. Unidos em orações rogamos as bênçãos de Deus e intercessão de Nossa Senhora pela saúde e rápida #recuperacao de nosso pastor", diz a publicação da Arquidiocese.

Segundo, ainda, a Arquidiocese, a cirurgia foi bem-sucedida e durou cerca de 8h. A operação contou com a participação direta de 13 profissionais. "Nos próximos dias o arcebispo deverá ficar em observação para os devidos cuidados pós-cirúrgico. Após a alta hospitalar ele deverá continuar mais alguns dias em São Paulo, com acompanhamento médico e fisioterapêutico. Retornará para Belém quando houver liberação médica com as devidas orientações", informa o arcebispado.

Até o momento, durante o período de internação em São Paulo, de acordo com a Arquidiocese, dom Alberto recebeu visitas de amigos, fiéis e religiosos, inclusive do arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Scherer, dos bispos da Diocese de Santo Amaro, dom José Negri e do emérito dom Fernando Antônio Figueiredo, e, ainda, de sacerdotes da região.

Dom Alberto recebeu inclusive uma vídeo chamada do Núncio Apostólico do Brasil, dom Giambattista Diquattro, e entenas de mensagens diárias de várias regiões do Brasil.

SÃO PAULO

Em 17 de agosto, o arcebispo passou por um procedimento cirúrgico para correção da hérnia na região lombar (artrodese da coluna lombar). No dia 18, ele recebeu alta médica mediante orientações e cuidados necessários para a recuperação.

Dia 24 de agosto, o arcebispo retornou para o hospital por causa de dores intensas na perna esquerda, quando não se encontrava em estado de repouso.

Em 1º de setembro, ele teve alta hospitalar para continuar o tratamento em sua residência. No dia 4 de novembro, foi transferido para o Estado de São Paulo para dar continuidade ao processo de tratamento e restabelecer a saúde por completo.

A Arquidiocesde de Belém faz o seguinte apelo às pessoas, em geral: "pedimos a compreensão de todos em compartilhar apenas notícias oficiais publicadas pelos meios da Arquidiocese de Belém. Unidos em orações rogamos as bênçãos de Deus e intercessão de Nossa Senhora pela saúde e rápida recuperação de nosso pastor", encerra a publicação do arbispado.