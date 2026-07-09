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Arcebispo de Belém comemora 15 anos de ordenação episcopal com missa na Catedral Metropolitana

Dom Julio Endi Akamine celebrou missa na Catedral da Sé com o Pálio Arquiepiscopal, recebido pelo Papa Leão XIV

O Liberal
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Arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine (centro), celebrou missa na Catedral da Sé com o Pálio Arquiepiscopal na noite desta quinta-feira (09). (Cristino Martins / O Liberal)

Uma celebração especial foi realizada na noite desta quinta-feira (9), na Catedral Metropolitana de Belém, com a ação de graças pelos 15 anos de ordenação episcopal de Dom Julio Endi Akamine, 11º Arcebispo Metropolitano de Belém. A missa celebrada pelo Arcebispo também encerrou a Festividade de Nossa Senhora da Graça, padroeira da Catedral Metropolitana de Belém.

Durante a missa foi apresentado oficialmente aos fiéis da Arquidiocese a insígnia do Pálio Arquiepiscopal, recebida por Dom Julio no último dia 29 de junho, no Vaticano, durante a Solenidade de São Pedro e São Paulo, das mãos do Papa Leão XIV.

"São João Bosco dizia que as horas felizes passam rápido, as horas tristes demoram mais. Eu acho que os 15 anos passaram bastante rápidos. Lógico, não significa dizer que não tenham havido dificuldades também, problemas, tristezas para serem enfrentadas. Esses 15 anos colocam em evidência de que Deus nunca deixa faltar a graça. Sem a graça de Deus, a gente de fato não consegue fazer nada e também a gente não consegue evitar os erros”, destacou. "Esses 15 anos é sempre um momento de ação de graças também, pelo dom de Deus, pela vocação e um momento da gente repetir, reafirmar o sim, dado no momento da ordenação”, complementou.

Dom Julio Akamine entrou com o Pálio Arquiepiscopal na Catedral de Belém. O Pálio foi concedido pelo Papa Leão XIC durante a celebração da Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, na Praça São Pedro, no Vaticano. O Pálio é um dos principais símbolos da missão pastoral dos arcebispos metropolitanos e expressa a comunhão com a Sé Apostólica. A veste litúrgica é confeccionada em lã branca e colocada sobre os ombros do arcebispo, recordando a imagem do Bom Pastor que carrega a ovelha sobre os ombros. Sua concessão representa também a autoridade pastoral exercida pelo arcebispo em sua província eclesiástica, sempre em unidade com a Igreja de Roma.

“O Pálio não é o somente um adorno, não é somente um enfeite, ele é uma lembrança, memória permanente da ligação que o ministério episcopal tem com o Papa e também com o próprio São Pedro. O Pálio nos dias anteriores da bênção é depositado numa urna diante do altar da confissão sobre a sepultura de São Pedro. Ele indica esta autoridade que deve ser exercida em estreita e profunda comunhão com a sede de São Pedro, com o papa”, explica.

Dom Julio ressaltou que o Pálio representa a missão de todo arcebispo de trabalhar pela unidade da igreja e de dedicar a vida, e se necessário, até o sacrifício dela. “Uma vez que o Pálio sempre lembro também Cristo – o cordeiro de Deus, e lembra também que Jesus é o bom pastor que carrega as ovelhas sobre os ombros”, assegurou.

A celebração ainda marcou a memória litúrgica de Nossa Senhora da Graça com muitos sacerdotes, diáconos, religiosos e fiéis em um momento de oração. Para o Guarda da Catedral Metropolitana de Belém, Caio Carvalho, de 19 anos, a celebração foi um momento muito especial como católico. "Sem dúvida, é uma honra estar aqui acompanhando. Até porque é um momento histórico não só para ele, mas para gente também, principalmente por ser algo dado pelo Papa. É uma honra!”, afirmou. “Me sinto muito feliz, por estar participando. Para todos nós aqui da Guarda, sem dúvida nenhuma, porque a gente sente fazendo parte da história também”, complementou.

Após a missa uma pequena procissão foi realizada pelo encerramento da Festividade de Nossa Senhora das Graças, na sexta-feira (09), saindo da Catedral da Sé, descendo a rua Doutor Assis, até a avenida Tamandaré, e retornando pela rua Doutor Malcher.

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Religião

Dom Julio Endi Akamine

Pálio Arquiepiscopal
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