Arcebispo, autoridades e público conhecem novidades no novo Museu Memória de Nazaré

O público que se encontra em Belém para participar do Círio de Nazaré 2022 já pode conferir as atrações do Museu Memória de Nazaré, em funcionamento do Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário. Para marcar os dez anos do Museu, a Diretoria da Festa empreendeu a revitalização do espaço, a qual foi entregue no começo da noite desta terça-feira (4), como parte da abertura oficial do Círio. O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, membros do Clero e autoridades públicas conferiram as novidades. Dom Alberto pôde verificar, inclusive, informações sobre a festa maior dos paraenses em realidade virtual.

Em um passeio recheado de curiosidades históricas e culturais sobre o Círio de Nazaré no Museu, o público pode verificar uma trilha no meio de floresta com sons de animais e observar o contexto do achado da Imagem Original da Virgem de Nazaré pelo caboclo Plácido. Entre outros atrativos aos visitantes do local estão a Berlinda, corda, fotos, vídeos, ilustrações e mantos relacionados à Nossa Senhora de Nazaré.

Em funcionamento desde 2012, o Museu Memória de Nazaré passou a contar com instalações imersivas e interativas desenhadas para convidar os visitantes a viver a história do Círio como uma experiência sensorial em qualquer dia do ano. O espaço abriga uma exposição permanente que conta a história da fé e da devoção mariana, cujo maior momento é o Círio. São fotos das romarias, mantos utilizados pela Imagem Peregrina, cartazes de edições passadas do Círio de Nazaré, pedidos e promessas de romeiros, com as tradicionais casas e barcos, carregados pelos devotos durante a procissão.

Como destaca o diretor-coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio Salame, foi detalhada "como a devoção começou em Belém, desde o momento em que o caboclo Plácido encontra a sagrada imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na floresta, próxima ao igarapé Murutucu; os relatos do milagre do sumiço da imagem, a evolução da devoção, os primeiros milagres, o primeiro Círio, o surgimento da corda, e sua evolução até a magnitude que a procissão e eventos relacionados ao Círio adquirem nos dias atuais, que nos dão o título de maior Festividade Católica do Mundo”.

O Museu Memória de Nazaré conta com as Salas & Exposições: "As Raízes de Nossa Identidade", "A Origem da Devoção na Amazônia", "O Achado de Plácido", "A Primeira Ermida", "O Primeiro Círio de Nazaré", "A Berlinda & A Corda", "As Procissões", "As Homenagens", "A Imagem Peregrina", "A Basílica Santuário", "A Imagem Original" e "Sala dos Milagres"

Encontro

Para o fucionamento do novo Museu Memória de Nazaré, a equipe de desenvolvimento contou com especialistas em Belém e consultores espalhados por cidades do Brasil e do exterior. A fim de facilitar a comunicação e pre-visualização dos espaços, foi utilizada a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada. Algumas exposições, que serão reveladas no momento da abertura, permitirão um encontro imersivo e sensorial com os principais símbolos do Círio.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A festividade conta com patrocinadores e apoiadores.

Serviço:

Museu Memória de Nazaré

Local: Ao lado da Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré

Horário de atendimento: 9 às 20h (durante a semana) / 15 às 21h (aos domingos). Horário sujeito a modificações.

Valor da entrada: R$ 10,00 (inteira) / R$ 5,00 (meia)

Proibida a entrada com alimentos.

Todas as salas são monitoradas por câmeras.

Permitido fotografar.

Horário de atendimento para grupos: 9:30h/ 11h/ 15h/ 17h.

Informações: seatur@santuariodenazare.com.br e (91) 4009-8400

Atendimento presencial: Setor de Turismo da Basílica, dentro da Basílica Santuário