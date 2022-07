Apresentadora Priscilla Castro denuncia golpe no WhatsApp usando sua foto

A apresentadora do Jornal Liberal 1ª edição, Priscilla Castro, precisou alertar os seguidores sobre uma tentativa de golpe com sua imagem no WhatsApp, na noite deste domingo (3). A jornalista compartilhou em seu perfil no Instagram um print de uma conversa em que os golpistas tentam se passar por ela.

Na conversa, o golpista diz que está com um número novo de celular, pede para que o contato seja salvo e afirma que está tendo dificuldades de fazer um pagamento por meio de um aplicativo.

“Esse número não é meu. Não estou pedindo dinheiro! Por favor, denunciar e bloquear! Obrigada”, publicou Priscilla na legenda da imagem que mostra a tentativa de golpe.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informaçõe