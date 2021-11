Aprenda a identificar a compulsão por compras, classificada como transtorno pela OMS

Com a Black Friday, começa a temporada de compras de fim de ano. Mas, para muita gente, o ato de comprar é uma compulsão. O médico psiquiatra Luiz Guimarães disse ser importante entender que a compra compulsiva (CC) é um transtorno do controle do impulso cuja característica essencial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “ é a falha em resistir a um impulso, instinto, ou desejo de realizar um ato que é prejudicial ao indivíduo ou outras pessoas”. Porém, para diferenciar de algo pontual, tem-se que observar que a compra compulsiva tem como característica a cronicidade e a repetitividade do comportamento de comprar, o que gera consequências danosas ao indivíduo.

A CC tem como características excesso de preocupações e desejos relacionados com a aquisição de objetos, associado a incapacidade de controlar suas compras e gastos financeiros. “Os portadores de CC apresentam comportamento repetitivo, com constantes pensamentos intrusivos sobre comprar e diversas tentativas malsucedidas de controlar, reduzir ou evitar os episódios impulsivos”, disse. Ainda segundo ele, as compras podem ocorrer de maneira constante ou em forma de "acessos". "Nem sempre compram para si mesmo, podem comprar “presentes” para seu parceiro(a), filho(s), familiares e/ou amigos", explicou.

Para diferenciar uma compra normal de uma compulsiva, não se pode nos basear na quantia de dinheiro gasto ou na renda. Mas, sim, na extensão da preocupação, no grau de angústia sofrida pela pessoa e nas consequências adversas e negativas. O psiquiatra Luiz Guimarães disse que existem critérios diagnósticos que incluem, por exemplo, preocupação, impulsos ou comportamento mal adaptativos envolvendo compras, como, por exemplo, preocupação frequente com compras ou impulso de comprar irresistível, intrusivo, ou sem sentido.

Critérios para indicar uma compulsão por compras:

Preocupação frequente com compras ou impulso de comprar irresistível, intrusivo, ou sem sentido;

comprar mais do que pode comprar itens desnecessários, ou por mais tempo que o pretendido.

A preocupação com compras, os impulsos ou o ato de comprar causam sofrimento marcante, consomem tempo significativo e interferem no funcionamento social e ocupacional, ou resultam em problemas financeiros.

Perguntas que a pessoa deve se fazer:

Por que estou aqui?

O que estou pensando e como estou me sentindo agora?

Como irei me sentir após adquirir?

Eu realmente preciso disto?

E se eu esperar?

Como irei pagar por isto?

Onde irei colocar / usar?

Alegria e felicidade também levam as pessoas às compras

Mas há, também, outros sentimentos que levam as pessoas às compras. Ou a comprar algo que, naquele momento, as façam sentir-se bem, como se fosse uma recompensa por uma tarefa realizada com êxito. Foi o que aconteceu com a comerciante Maria do Carmo Machado, 62 anos, que conversou com a reportagem em um shopping center de Belém. A emoção a leva a consumir. “Saí pra resolver um problema do INSS, do nosso pai, e a gente conseguiu. Foi muito rápido. Achei que seria mais difícil”, contou. Para comemorar, Maria do Carmo foi tomar um sorvete na praça de alimentação. “São essas coisas que a gente engorda. Tantas comemorações”, disse, bem humorada. Maria do Carmo estava com a irmã, a dona de casa Nazaré Fernandes Carvalho.

O executivo comercial e agenciador de negócios Benedito Brabo, 45 anos, disse ser movido pelas emoções. Quando está feliz e alegre, quando consegue fechar um negócio, ou é aniversário do filho ou dele próprio, ele contou que sente a necessidade de reunir as pessoas, tomar um bom sorvete e sair para tomar um shopp. Ou ir para um restaurante, fazer um churrasco, um almoço ou então receber convidados em casa. “Há momentos em que eles culminam com uma boa gastronomia, um bom produto para comer”, contou. Mas, quando está triste, o efeito é o contrário. Não há vontade de sair para comer algo. “Quando a gente tá triste, você perde a fome”, afirmou Benedito.