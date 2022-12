Apostadores ainda não estão correndo às loterias de Belém para jogar na Mega da Virada

Ainda é tímido nas loterias de Belém o movimento dos apostadores que pretendem jogar na Mega da Virada e arriscar a chance de ganhar os R$ 450 milhões estimados, neste ano, para o prêmio. Segundo a gerente de uma casa lotérica localizada no centro comercial de Belém, Sabrina Torres, os apostadores normalmente deixam mais para próximo do dia do sorteio a corrida às loterias. “Ainda estamos vendo um movimento pequeno perto do que normalmente acontece às vésperas do sorteio. Em geral, na sexta e no sábado, que é o dia propriamente do sorteio, as pessoas vêm muito mais”, explicou.

De acordo com a gerente, além das apostas simples, nos cartões comuns, também é bastante frequente que grupos de familiares, amigos ou colegas de trabalho se unam para fazer os chamados “bolões”, onde várias pessoas apostam juntas e podem vir a dividir o prêmio, caso aquela aposta seja a vitoriosa. “Isso é muito comum, sobretudo nesses sorteios especiais, como é o caso da Mega da Virada, em que o prêmio não acumula, ou seja, alguém, de alguma maneira, vai ganhar”, completou.

O vigilante Carlos Soares, de 53 anos, aproveitou a saída do trabalho, nesta segunda-feira (26) à tarde, para fazer uma fezinha na loteria. Além da Mega Virada, ele também sempre joga em outros tipos de sorteios, como a Loto Fácil. “Quase toda semana eu jogo na Loto Fácil, mas, como agora estamos próximos do sorteio da Mega da Virada, vou fazer um cartão também. Se eu ganhar, me aposento antes do previsto e vou curtir a vida”, divertiu-se.

Como apostar

É possível apostar na Mega da Virada tanto de maneira presencial, nas casas lotéricas, quanto de forma virtual, pela internet, inclusive pelo celular, até o dia do sorteio. O prêmio estimado é um recorde, segundo a Caixa Econômica Federal: a previsão é de R$ 450 milhões. O sorteio dos números ocorre no dia 31 de dezembro.

Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis, assim como acontece nos outros concursos regulares da Mega-Sena. Sendo assim, também é possível ganhar prêmios acertando cinco ou quatro números. A grande diferença é que a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte a sena (seis números), o prêmio é destinado aos acertadores da quina (cinco números) e assim por diante.

Para apostar na Mega da Virada pelo celular, basta utilizar o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, ou pelo site das Loterias Caixa. Apesar de a aposta simples custar R$ 4,50 nas lotéricas, o valor mínimo para conseguir jogar pelo aplicativo ou pela internet é de R$ 30. O pagamento é feito via cartão de crédito.

As apostas podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorrerá neste mesmo dia, às 20h. O resultado é divulgado nos portais oficiais da Loterias Caixa.