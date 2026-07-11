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Após tentativa de furto, estátua da praca da República passa por restauração, diz prefeitura

Estátua de indígena em frente ao edifício Manoel Pinto da Silva foi retirada para restauro

O Liberal
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Estátua da Praça da República, que sofreu tentativa de furto, está sendo restaurada pela Prefeitura Municipal de Belém. (Elias Neves / Arquivo Pessoal)

Uma das estátuas da praça da República, localizada nas proximidades do edificio Manoel Pinto da Silva, foi retirada pela Prefeitura Municipal de Belém para ser restaurada. A estátua que representa uma indígena, faz parte do conjunto de arquitetônico da praça da República e sofreu tentativa de furto no mês de junho.

A Prefeitura Municipal de Belém informou, por meio da Guarda Municipal de Belém, que a estátua em questão, localizada na Praça da República, não foi furtada. O monumento sofreu uma tentativa de furto no mês passado, ocasião em que os agentes da Guarda Municipal intervieram prontamente e conseguiram recuperar a peça.

Estátua

Após a recuperação, a estátua foi encaminhada para as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL), para passar por um processo de restauração e manutenção necessária.

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