Após tentativa de furto, estátua da praca da República passa por restauração, diz prefeitura
Estátua de indígena em frente ao edifício Manoel Pinto da Silva foi retirada para restauro
Uma das estátuas da praça da República, localizada nas proximidades do edificio Manoel Pinto da Silva, foi retirada pela Prefeitura Municipal de Belém para ser restaurada. A estátua que representa uma indígena, faz parte do conjunto de arquitetônico da praça da República e sofreu tentativa de furto no mês de junho.
A Prefeitura Municipal de Belém informou, por meio da Guarda Municipal de Belém, que a estátua em questão, localizada na Praça da República, não foi furtada. O monumento sofreu uma tentativa de furto no mês passado, ocasião em que os agentes da Guarda Municipal intervieram prontamente e conseguiram recuperar a peça.
Após a recuperação, a estátua foi encaminhada para as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL), para passar por um processo de restauração e manutenção necessária.
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