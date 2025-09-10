Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Após restauração, embarcação histórica achada na Nova Doca passa por vistoria antes de ser exposta

A inspeção é feita após a restauração completa da peça, concluída em julho, que envolveu um trabalho de conservação iniciado em fevereiro deste ano

Gabriel Pires
Embarcação histórica encontrada na Nova Doca recebe últimos retoques para ser exibida ao público (Foto: Leonardo Macêdo | Ascom Seop)

A embarcação encontrada durante as escavações das obras do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, passa por um processo de vistoria detalhada para identificar eventuais ajustes e retoques no revestimento. A inspeção é feita após a restauração completa da peça, concluída em julho, que envolveu um trabalho de conservação iniciado em fevereiro deste ano. Depois de resgatada em três etapas, a embarcação foi levada para um laboratório instalado ao lado do Porto Futuro I, onde futuramente ficará exposta ao público. 

As etapas de limpeza e restauração mobilizaram arquitetos, engenheiros, arqueólogos, museólogos, conservadores-restauradores e profissionais da construção civil. Diversos testes foram realizados para definir as estratégias de restauro. O artefato, associado ao Ciclo da Borracha, deve revelar novas informações sobre a história urbana e econômica da capital paraense.

A arquiteta responsável pela conservação da peça, Tainá Arruda, explica que a maior dificuldade da restauração foi pela fragilidade de algumas áreas da embarcação. Isso porque a estrutura ficou soterrada por muitos anos em ambiente úmido, o que causou o avanço da corrosão. “É necessária uma delicadeza com o próprio material em si, pois suas propriedades ficam expostas ao ar livre. Outro grande desafio foi montar uma estrutura acima do nível do solo onde aconteceria o restauro, devido ao grande peso da embarcação”, explica.

Valor histórico

Com 22 metros de comprimento, o barco foi um dos principais achados arqueológicos do projeto do Parque Linear da Nova Doca. Durante as escavações, também foram localizados fragmentos de louças e garrafas. “Esses artefatos são parte da história da cidade de Belém. Eles datam pelo menos entre 200 e 300 anos, inseridos no contexto da colonização, do Império e início da República”, acrescenta o arqueólogo Kelton Mendes.

Após a identificação do objeto, os achados são registrados, e os relatórios são publicados no sistema do Iphan, incluindo não apenas a embarcação, mas também outros artefatos encontrados no local. As pesquisas estão 60% concluídas.

A embarcação deve oferecer novas informações sobre a formação urbana de Belém e as transformações na relação da sociedade com rios e igarapés, antes usados como vias de circulação. O achado ocorreu em uma área que foi entreposto econômico e hoje é um bairro comercial e residencial, distante de sua origem portuária.

“As características físicas da embarcação apontam para um possível exemplar de origem europeia ou americana, construído entre meados do século XIX e início do XX. Nesse período, auge do Ciclo da Borracha, começaram a circular embarcações com casco metálico, mais resistentes e capazes de transportar grandes volumes. Elas conectavam Belém a cidades ribeirinhas e seringais, integravam mercados e impulsionaram o escoamento de produtos como borracha, cacau, castanha e madeira, desempenhando papel central na economia da região”, detalha Tainá Arruda.

Confira a linha do tempo das principais ações relacionadas ao barco do século XIX:

12/08/2024: A descoberta do barco

A embarcação foi encontrada a cerca de 1 metro de profundidade, em uma área próxima ao antigo Igarapé das Almas, no trecho do canal da Doca. Segundo Kelton Mendes, arqueólogo que monitora o resgate, os segmentos encontrados pertencem à proa e à parte mesial (meio) da embarcação, que pode ter sido usada para transporte de mercadorias ou pessoas no final do século XIX e início do século XX.

11/12/2024: Resgate da proa do barco
A primeira etapa do resgate foi concluída com a retirada do fragmento da proa, que passou a ser tratado no estacionamento de uma universidade particular, onde foi montado um laboratório de conservação e restauro para análise detalhada da estrutura.

10/01/2025: Resgate do segundo segmento
A equipe de arqueologia conseguiu retirar o segundo fragmento, também da parte mesial da embarcação. Esse segmento foi transferido para o mesmo local do primeiro, onde ambos aguardavam o início do processo de restauração.

27/01/2025: Resgate do terceiro segmento
O resgate da terceira parte da embarcação, também da área mesial, foi no dia 27 de janeiro. Ao longo de cinco meses, com o acompanhamento da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e o Iphan, o achado arqueológico passou por minuciosos procedimentos de escavação e içamento para que sofresse o mínimo de intervenção, mantendo as suas características.

Fevereiro de 2025: Início da restauração
A restauração da embarcação começou em fevereiro de 2025 e foi finalizada basicamente em julho. O que está sendo feito no momento são algumas observações e alguns retoques.

Belém
