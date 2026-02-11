Após reprogramação de manutenção, bairros de Belém terão abastecimento de água suspenso nesta quarta

Os bairros da Providência e Promorar, do Miramar e de partes do Marco e do Barreiro terão o abastecimento interrompido devido à manutenção emergencial para interligação de rede, como informado pelas Águas do Pará. A intervenção, antes prevista para terça-feira (10), foi remarcada para quarta-feira (11), a partir das 20h, por conta do atraso na entrega de uma peça fabricada sob medida, ainda segundo a concessionária.

A conclusão dos serviços está prevista para quinta-feira (12), às 6h. A obra é uma das etapas do conjunto de melhorias operacionais no sistema para ampliar o fornecimento de água, beneficiando mais de 50 mil pessoas na região do Barreiro. Ainda será realizada a intervenção, também será realizado o reparo de um vazamento na rede.

A empresa ainda destacou que: “A concessionária permanece à disposição da população, 24 horas por dia, por meio dos canais oficiais: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App (disponível para Android e iOS”.