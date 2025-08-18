Após reforma, nova feira de São Brás é entregue nesta terça-feira

A nova feira de São Brás, em Belém, será entregue na tarde desta terça-feira (19), em uma cerimônia com a presença do prefeito da cidade, Igor Normando. Com a reforma, o espaço terá terá 195 equipamentos de venda completamente revitalizados, contemplando o espaço de refeições populares, de lanches da “Praça de Alimentação” e setores de vendas diversas.

Os novos equipamentos da nova feira terão telhas termoacústicas, piso Korodur de alta resistência, todos os boxes serão metálicos e de fácil manutenção, além de terem ladrilhos hidráulicos e granitos nas partes de lanche e gastronomia, e outras melhorias.

Além dos novos equipamentos de vendas, serão entregues três banheiros públicos (masculino, feminino e para PCD), na área das refeições, e mais dois banheiros masculino e feminino), na área da Grande Feira.

Também será entregue uma área em frente à Praça de Alimentação, que antes era apenas uma via de acesso, e foi transformada em um espaço de convivência.