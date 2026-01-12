Capa Jornal Amazônia
Após reforma, Mercado de Carne é entregue no Aniversário de Belém

Considerado um ícone da era da borracha, o espaço integra o conjunto arquitetônico do Ver-o-Peso

O Liberal
fonte

Após reforma, Mercado de Carne é entregue no Aniversário de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

No dia em que Belém celebra 410 anos, uma das principais referências arquitetônicas e comerciais da capital voltou oficialmente a funcionar. Na manhã desta segunda-feira (12), o prefeito Igor Normando inaugurou o Mercado de Carne Francisco Bolonha, no Complexo do Ver-o-Peso, marcando a conclusão das obras no conjunto. O espaço simboliza o resgate de parte da história econômica da cidade.

A cerimônia de entrega iniciou por volta das 9h30 e contou com a presença da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, de secretários municipais e estaduais, parlamentares e permissionários do mercado. A abertura foi marcada pelo corte simbólico da fita na porta do mercado, realizado pelo prefeito e pela vice-governadora. Logo depois, ocorreu a visita aos boxes internos, onde Igor Normando conversou com trabalhadores e ouviu demandas. Também foi retirada a faixa que protegia a placa de reinauguração, com informações sobre a obra e o restauro.

image Prefeito Igor Normando, Cásiso Andrade, vice-governadora Hana Ghassan e ministro das Cidades Jader Filho no Mercado de Carne de Belém durante entrega do espaço. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A remodelação do espaço foi conduzida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra). Segundo a Prefeitura, a restauração respeitou as diretrizes de preservação aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ao todo, a reforma recebeu investimentos de R$ 6.545.661,53.

Mercado

Considerado um ícone da era da borracha, o Mercado de Carne Francisco Bolonha integra o conjunto arquitetônico do Ver-o-Peso e carrega elementos de destaque da história urbana da capital. Construído no início do século XX, o prédio é reconhecido pelo valor cultural e pelo fluxo permanente de comércio que impulsiona economias locais e atrai visitantes.

mercado da carne inauguração

Após a reforma, o mercado mantém a dinâmica tradicional dos permissionários, que atuam em diferentes segmentos econômicos, desde a venda de carnes e derivados até produtos religiosos, industrializados, artesanato e gastronomia. A diversidade faz do espaço um polo turístico e cultural, frequentado por moradores e visitantes que buscam a experiência do Ver-o-Peso.

A entrega do Mercado de Carne encerra o pacote de intervenções realizadas no Complexo do Ver-o-Peso nos últimos anos e se tornou uma das ações centrais das comemorações pelos 410 anos de Belém. A reinauguração simboliza o reencontro da cidade com sua história e reforça o papel do mercado na economia, na paisagem urbana e na identidade cultural da capital paraense.

 

