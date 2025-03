Após obras de reforma, bairro do Guamá recebe o novo Mercado da Farinha nesta quarta-feira

O novo “Mercado da Farinha”, no bairro do Guamá, que passou por obras de reforma e revitalização, foi entregue à população na manhã desta quarta-feira (19). O espaço recebeu a melhoria de 113 boxes nos setores de farinha, confecção, mercearia, variedades, lanchonete e serviços. São 80 permissionários beneficiados diretamente e a população que faz uso do centro de comércio. A obra foi viabilizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) e da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) em parceria com o Governo do Estado.

O mercado ainda recebeu a instalação de novos boxes com cobertura metálica e a renovação das redes elétrica e hidráulica. Além disso, as calçadas do entorno foram revitalizadas. A feira ainda passou por adaptações que contemplam a reforma de quatro banheiros comuns, um banheiro acessível para PCDs, três salas e um depósito. O investimento no novo equipamento foi de R$ 5.126.875,16 com parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (Sedop).

O prefeito de Belém, Igor Normando, ainda adiantou a entrega de outras feiras e mercados, também em parceria com o Estado, incluindo o Mercado de Icoaraci, Complexo da Pedreira, Mercado da Pedreira e Complexo do Guamá. "Belém passava por uma situação delicada e desafiadora. Assumimos a tarefa de governar a cidade para dar início a um novo ciclo de desenvolvimento, garantindo que tivéssemos geração de emprego e renda”, ressalta Normando durante a cerimônia de entrega do espaço.

“Estamos acelerando as obras. Estamos em cima das empresas que foram licitadas no governo anterior. Temos um compromisso de que até julho deste ano, vamos entregar todas as feiras e mercados [que ainda estão em obra]. Nós vamos dar dignidade à nossa cidade. É preciso investir na cidade para garantir com que esse ciclo de desenvolvimento avance", completa o prefeito.

Já o governador do Pará, Helder Barbalho, frisou a importância do novo espaço para as atividades do comércio no local. "Quero falar da minha felicidade de poder entregar hoje a Feira da Farinha aqui no Guamá. Pude vir aqui há um tempo, e volto para ver essa feira bonita, organizada, urbanizada, melhorando a condição de trabalho, o ambiente para que os feirantes possam oferecer os produtos. Isso garante que as famílias possam vir aqui sabendo que é um local digno, com higiene, em que os produtos são acondicionados de foram correta", observa o chefe do executivo estadual.

COP 30

A vice-governadora Hana Ghassan disse que a capital paraense ganha mais um local para ser visitado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), no mês de novembro. "Estamos entregando um espaço digno para os feirantes, que têm o dia a dia dedicado a sustentar suas famílias. Vamos seguir avançando, no caminho certo, para que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas. Vamos receber pessoas do mundo inteiro, que vêm conhecer as nossas feiras, o que a gente tem de melhor em Belém e no Pará", enfatiza a vice-governadora.

"Os comerciantes do bairro do Guamá receberam um lugar mais digno para trabalhar, o que evita a proliferação de doenças às pessoas que saem de casa para fazer suas compras. E essas obras não envolvem só a estética. Em muitos casos, é feita a implantação de sistema de esgoto, águas pluviais, rede elétrica e toda a troca do telhado. São investimentos que mantêm e geram novos empregos. A população vai às compras sabendo que encontrará um ambiente confortável e seguro, garantindo o desenvolvimento da economia das cidades", ressalta o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.