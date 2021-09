Após o feriadão, Grande Belém volta a vacinar contra a covid-19 nesta quarta

Passado o feriadão da Independência do Brasil, os municípios da Região Metropolitana de Belém voltam a vacinar contra a covid-19. A maioria dos calendários já começa a ser executado nesta quarta-feira (08). Confira a agenda de cada cidade:

Belém

A Prefeitura de Belém retoma na quinta-feira (09) o calendário de 2ª dose de vacina contra a covid-19. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) convoca para a 2ª dose da Pfizer as pessoas nascidas nos anos de 1979, 1980 e 1981, que tenham recebido a primeira dose desse imunizante até o dia 31 de julho. Das 9h às 17h, em 26 pontos, com RG, CPF e cartão de vacinação.

Antes disso, nesta quarta, a Sesma realiza a vacinação de pessoas acamadas. São residentes da capital que tiveram cadastramento prévio no site belémvacinada.com.br. Os cadastrados serão vacinados em casa pelas equipes de imunização.

Ananindeua

Ananindeua antecipa nesta quarta o calendário de vacinação com a 2ª dose da Pfizer. Dessa vez, o público-alvo é formado por pessoas que tenham agendamento para tomar o complemento desse imunizante até o dia 26 de setembro.

Das 08h às 13h, em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Marituba

Desta quarta até sábado (11), Marituba segue com 1ª e 2ª doses para vários grupos. Das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF); das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Primeira dose: população em geral com idade entre 12 a 59 anos; profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com alguma comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente.

Segunda dose: profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com alguma comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente que já alcançaram a data marcada na carteirinha de vacinação.

Benevides

Em Benevides, nesta quarta, começa a vacinação com 1ª dose para adolescentes de 12 a 14 anos com ou sem comorbidades. O município também disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac.

Segue até sexta-feira (10), das 8h às 13h, em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Santa Maria, UBS Benfica e Cras Murinin.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará começa nesta quarta e segue até sexta (10) a repescagem de 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais. O município também disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo.

Das 16h às 20h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp). Na quinta-feira (09), o município começa a aplicar a 3ª dose em idosos de 70 anos ou mais.

Já Santa Bárbara do Pará não informou se haverá vacinação anticovid-19 nesta semana