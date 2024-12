Após longa internação, criança recebe alta para iniciar tratamento domiciliar em Altamira

O pequeno Arthur Vicente, de dois anos, recebeu alta do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, no oeste do Pará, esta semana, após 1 ano e 11 meses de internação devido a uma infecção generalizada (Sepse). A alta foi celebrada por pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, marcando o fim de um longo período de tratamento. Agora, Arthur continuará o tratamento em Home Care, com o apoio de equipamentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), sem a necessidade de ocupar um leito hospitalar.

A criança foi transferido para ao hospital após precisar de cuidados especializados e passou grande parte do tempo na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI), onde fez uso de ventilação mecânica. Com a melhora de seu quadro, Arthur foi encaminhado para a Clínica Pediátrica, onde permaneceu até receber alta hospitalar.

Para a mãe de Arthur, Eloisa Gaspar, ‘gratidão’ á palavra para resumir o que está sentindo em relação aos profissionais que acompanharam seu filho durante esse período. “O Hospital sempre tentou ajudar da melhor forma possível. Sou muito feliz por elas participarem desse momento e nos dado muita força”, afirmo.

O médico pediatra Sebastião Júnior, que acompanhou o caso desde a admissão de Arthur, destacou a gravidade do quadro inicial e a evolução no tratamento.

“Quando o Arthur chegou, ele já apresentava um quadro grave de Sepse e passou por vários procedimentos cirúrgicos. Agora, a família pode ficar mais tranquila com o tratamento dele em casa”, explicou o doutor.

O tratamento de Arthur contou com o apoio de uma equipe multiprofissional, que incluiu fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos.

Renan Granato, diretor do 10º Centro Regional de Saúde da Sespa, ressaltou o significado de levar Arthur para casa, com o apoio da equipe do HRPT e da Sespa. "Foi uma união muito grande, uma parceria com toda a equipe do hospital. A família poderá passar a virada de ano com Arthur em casa, recebendo o cuidado necessário", afirmou.