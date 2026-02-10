Capa Jornal Amazônia
Após dias de alagamentos em Belém, Prefeitura anuncia ações e aumenta equipes para combater problema

Mais de 100 trabalhadores atuam na força-tarefa

O Liberal
fonte

Trabalhadores terão o apoio de 30 caçambas e 10 hidrojatos (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Após semanas de alagamentos e prejuízos para a população que mora e circula na capital paraenses, o prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou, na manhã desta terça-feira, no Portal da Amazônia, a ampliação das ações de prevenção a alagamentos e enchentes devido ao aumento das chuvas no inverno amazônico.

A força-tarefa prevê a triplicação das equipes em campo, priorizando áreas historicamente afetadas. Atualmente, mais de 100 trabalhadores atuam na operação, com o apoio de 30 caçambas e 10 hidrojatos, com o objetivo de acelerar intervenções e reduzir os transtornos à população.

Palavras-chave

prevenção aos alagamentos

chuvas
Belém
