Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Após cobranças na Justiça Federal, Prefeitura diz que não fechará PSM da 14 de Março

O acordo foi feito em sessão de conciliação na tarde desta segunda-feira (13)

Vito Gemaque

Representantes da Prefeitura de Belém (PMB) e diversos órgãos de Justiça fecharam acordo parcial para não fechar o Hospital Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM). O acordo foi feito em sessão de conciliação no Centro Judiciário de Conciliação do Pará (Cejuc/SJPA), presidida pelo juiz federal Ruy Dias de Souza Filho, na tarde desta segunda-feira (13).

A Prefeitura de Belém terá o prazo de dez dias para apresentar documentação solicitada pelos órgãos. No entanto, a audiência não abordou a grave situação da falta do serviço de neurocirurgia no PSM da 14 de Março. A Prefeitura também não fará chamamento público para os hospitais privados.

Estiveram presentes representantes do Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Conselhos Regionais de Medicina (CRM), de Odontologia (CRO) e de Psicologia (CRP), do Ministério da Saúde (MS), da Advocacia-Geral da União (AGU), além da gestão municipal representada pela Procuradoria Geral do Município de Belém (PGM) e pela secretária municipal de Saúde, Dyjane Chaves dos Santos Amaral.

Após exposições dos conselhos sobre a situação do Pronto Socorro Mário Pinotti, representantes da PGM informaram que está em andamento um planejamento e um plano de ação para a gestão da unidade.

VEJA MAIS

image MPF e outras instituições pedem solução consensual para reestruturação do PSM da 14, em Belém
O objetivo, de acordo com Ministério Público Federal, é criar um ambiente de diálogo mediado pelo Judiciário para que o município de Belém e a União adotem providências administrativas e garantam o financiamento necessário para regularizar o atendimento na unidade

image População agoniza no PSM Mário Pinotti em Belém
Nem com decisões judiciais, pacientes conseguem atendimento digno no Hospital da 14 de Março

A secretária Dyjane Amaral e os representantes da Procuradoria confirmaram que o PSM da 14 de Março não será fechado. A gestora afirmou ser necessária uma reforma na estrutura do hospital e solicitou prazo para revisar o planejamento do projeto.

A Defensoria Pública da União (DPU) destacou que a situação é um problema crítico que se arrasta por diversas gestões e que precisa de solução.

Todos os envolvidos assinaram acordo garantindo que o Pronto Socorro Mário Pinotti continuará funcionando. A Procuradoria informou que irá desenvolver novas medidas e reforçar o plano de ação. O PSM da 14 de Março seguirá com atendimento de portas abertas.

A audiência também tratou da gestão de pessoal, incluindo regularização de contratos e diferenças remuneratórias. Uma nova sessão de conciliação foi marcada para o dia 2 de junho, às 15h, na sede da Seção Judiciária do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

psm da 14 de março

PSM Mário Pinotti

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Economia verde

Belém: plantas ornamentais vão de R$ 20 a R$ 1 mil e demanda cresce em períodos mais quentes

Temporadas marcadas por menos chuvas e temperaturas altas aumenta a procura por plantas resistentes e impacta preços na capital

10.04.26 8h00

empreenda+

Pipoca gourmet ganha espaço em Belém e atrai novos negócios no setor de alimentação

Expansão do setor é impulsionada por novos produtos e canais como lojas físicas, delivery e eventos

05.04.26 8h30

Homilia

Padre Claudio Pighin reflete sobre o mistério da Ressurreição e a experiência espiritual da Páscoa

O sacerdote reflete sobre o Evangelho de João e explica como a Ressurreição transforma a incredulidade em testemunho de fé

04.04.26 14h46

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

SAÚDE

População agoniza no PSM Mário Pinotti em Belém

Nem com decisões judiciais, pacientes conseguem atendimento digno no Hospital da 14 de Março

12.04.26 8h00

mobilização

Caminhada pela inclusão percorre ruas de Belém neste domingo em apoio a pessoas com autismo

Evento que começou com a concentração às 8h, na Praça Batista Campos, faz parte da programação do Abril Azul

12.04.26 10h42

susto!

Cobra surpreende motoristas ao atravessar avenida em Castanhal

A cena foi registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local

12.04.26 8h10

MISSA DA PAZ

Missa pela paz reúne fiéis e comunidade libanesa em Belém diante da guerra no Oriente Médio

Celebração na Catedral Metropolitana atende apelo do Papa e reforça laços históricos entre paraenses e o Líbano

12.04.26 19h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda