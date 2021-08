Após chegar à faixa de 21 anos, Ananindeua suspende 1ª dose

Após vacinar jovens de 22 e 21 anos completos sem comorbidades, nesta terça-feira (03), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que, em razão da falta de vacinas suficientes, está suspenso o calendário de vacinação com a 1ª dose. A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam.

Em relação à 2ª dose da Astrazeneca, a Prefeitura de Ananindeua segue vacinanado, de 04 a 06 de agosto, conforme cronograma por faixa etária com comorbidade. São oito pontos de vacinação funcionando das 08h às 13h. Confira o cronograma da 2ª dose do restante dessa semana:



- 04.08 (quarta) - 54 anos com comorbidades

- 05.08 (quinta) - 53 e 52 anos com comorbidades

- 06.08 (sexta) - 51 e 50 anos com comorbidades

A Sesau ressaltou que esse calendário é por faixa etária, mas quem estiver com agendamento para um destes dias e não estiver na faixa etária indicada, também será vacinado.

Quem tem agendamento para o sábado (07) e domingo (08), poderá antecipar a sua 2ª dose para a sexta-feira (06). Já as grávidas devem aguardar o calendário de segunda dose da Pfizer. Nesta terça, o município disponibilizou a 2ª dose da Astrazeneca para pessoas de 55 anos com comorbidades.

Balanço

De janeiro até esta terça, 301.847 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 231.954 da 1[ dose (D1) e 69.893 da 2ª dose (D2) do imunizante.