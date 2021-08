Após atear fogo na casa da ex-mulher e dos filhos, homem é preso em Barcarena

Após atentar contra a vida da ex-mulher e dos filhos, um homem identificado como Lucivaldo de Souza Alcântara foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (08), por volta das 11h30, em via pública no centro de Barcarena. O indiciado vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

De acordo com a delegada Mariana Madeira Oliveira, que estava de plantão na Delegacia de Barcarena Sede, Lucivaldo já tinha cometido ameaça contra a ex-esposa, que, na oportunidade, solicitou medidas protetivas contra ele. Quando foi no dia 6 de agosto, ele ateou fogo na casa onde a ex-mulher dele e os filhos deles moravam. "A vítima não estava no local e os filhos conseguiram sair com vida e sem sequelas", informou a delegada.

A casa e os pertences da família ficaram destruídos. Desde o momento do delito, a Polícia Civil estava em diligências ininterruptas em busca de Lucivaldo. Neste domingo, ele estava em via pública, munido de uma faca, e disse no local que a vítima seria morta neste dia.

"A Polícia Civil recebeu esta informação e se dirigiu ao local onde ele estava, conseguindo realizar a prisão em flagrante do agressor. A ação policial está em consonância com as diretrizes da Polícia Civil do Pará de intensificar o combate à violência doméstica. Lucivaldo, que tem antecedente de roubo, está à disposição da justiça", detalhou a delegada.

"Ele resistiu à prisão e tive que correr alguns quarteirões para alcançá-lo e não perdê-lo de vista enquanto meu investigador pegava a viatura para realizarmos a detenção", detalhou Mariana Madeira Oliveira.

A prisão ocorreu justamente um dia após a data em que a Lei Maria da Penha completou 15 anos. O instrumento é reconhecido como um dos mecanismos mais importantes para coibir a violência doméstica. A Lei 11.340/2006 foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e entrou em vigor em setembro do mesmo ano.

"Essa prisão foi importante porque causou grande indignação social. Pelo fato de ele ter incendiado a casa com os filhos dormindo. Querendo matar a família inteira. E, ontem, a lei Maria da Penha completou 15 anos. Então, é importante a visibilidade desses casos para coibir essa violência", finalizou a delegada.