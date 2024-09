Após 6 horas, chega ao fim a paralisação de Rodoviários da Monte Cristo, em Belém

Funcionários da empresa de transporte Monte Cristo anunciaram o fim da paralisação, que ocorria desde a madrugada desta segunda-feira (16/09). Conforme a categoria, após acordo com a diretoria da empresa, os trabalhadores retornarão às atividades e todas as linhas de ônibus operadas irão circular normalmente. Vários funcionários estiveram em frente a garagem da empresa, no bairro da Pedreira, em Belém, aguardando o resultado da reunião entre as duas partes.

A paralisação começou por volta das 3h e durou cerca de 6 horas e meia. A categoria reivindicava o pagamento de salários e ticket alimentação atrasados, além das férias não concedidas. Segundo Luciano Barros, representante do sindicato dos rodoviários, os trabalhadores buscavam pelos direitos trabalhistas.

“Os trabalhadores vieram cruzar os braços devido, mais uma vez, a empresa Monte Cristo vir com a falta com seus trabalhadores. Entre o que eles pedem a solução está a falta de pagamento de salário, tickets de alimentação e férias. Tem trabalhador que vai fazer dois anos sem receber férias e com isso eles vieram cruzar o braço e pedir o total apoio do nosso sindicato. E nós estamos aqui na empresa”, explica o porta-voz.

Entre as linhas que estiveram paralisadas, estavam: Marituba Direcional, Marituba Cerâmica, Pedreira Lomas (linhas A e B), Pedreira-Nazaré, Sacramenta-Humaitá, CDP-Providência, Marex-Arsenal e Sacramenta-São Brás.

Acordo

Ainda segundo Luciano Barros, durante a reunião entre os rodoviários e a patronal, a empresa se propôs a fazer, ainda nesta segunda-feira, o pagamento dos salários que estão atrasados dos trabalhadores da mecânica, lavagem dos ônibus e também do escritório. “Ficou decidido que na sexta-feira (20/09) eles também ficaram de fazer o pagamento do ticket alimentação para todos os funcionários. Também irão repassar os valores das férias do mês de junho, que está atrasada para todos trabalhadores. Caso a empresa não cumpra o acordo, na próxima segunda-feira vai estar tudo parado novamente”, esclarece o representante do sindicato.

Em nota, o Setransbel informou que os rodoviários da empresa Monte Cristo já retornaram às suas atividades normais após o estabelecimento de um acordo satisfatório entre as partes envolvidas. "A empresa agradece a compreensão de todos durante este período e reafirma o seu compromisso com a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população", comunicou.