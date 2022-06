Após 2 anos, Paróquia da Trindade retoma celebração presencial da festividade

A Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, abriu neste domingo (5) a 24ª Edição da Festividade Paroquial, após dois anos de suspensão do formato presencial por causa da pandemia da covid-19. Com intensa programação religiosa, apresentações culturais e, ainda, uma feirinha com comidas típicas e variadas, a festividade seguirá até o dia 12, deste mês, na praça da Trindade, no bairro da Campina.

A chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi um dos pontos altos das celebrações, na noite deste domingo (5). O cônego Vladian Silva Alves, da paróquia da Santíssima Trindade, ressaltou a volta presencial da comemoração na paróquia.

"Nesta noite cultural vimos a alegria das pessoas, o encontro", afirmou ele, que explicou que a arrecadação com a venda da gastronomia, na feirinha, é revertida na continuidade das obras sociais da igreja. "Mas, acima de tudo, é o encontro, o retorno da convivência presencial. É uma imensa alegria", acrescentou o cônego Vladian.

O coordenador da Festividade, Isaías Reis, também enfatizou a grande presença das pessoas na abertura da festividade e lembrou que no encerramento, no próximo domingo (12), a celebração da missa será feita pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.

"O encerramento é um grande momento de graça que será presidido pelo nosso arcebispo, dom Alberto. "Hoje, já tivemos um início com a Nossa Senhora abençoando a nossa festividade, então, com as bênçãos de Nossa Senhora, tudo está correndo, conforme a vontade de Deus. Nossa praça está cheia, nossas comidas estão deliciosas. Venham para cá, a Trindade é a Casa de todos que crêem em Cristo.

Celebração do Pentecostes

Neste domingo (05) a Igreja Católica celebra a Solenidade de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores.

O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, e ocorre no décimo dia depois da celebração da Ascensão de Jesus.