Aplicativo garante agilidade e segurança a campanha de vacinação em Belém

Um aplicativo de celular tem sido responsável por dar mais celeridade e segurança o processo de triagem da campanha de vacinação contra Covid-19 em Belém. O "Belém Vacinada", ferramenta desenvolvida a partir da parceria entre o Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de saúde (DEVS/Sesma) e a Solved Soluções em Geoinformação, startup instalada no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, garante controle em tempo real das doses que estão sendo aplicadas, além de automatizar o cadastramento do cidadão, eliminando a necessidade de registro em papel. O aplicativo sincroniza os dados com o sistema do Ministério da Saúde.

Na prática, o agente de saúde seleciona na tela principal a unidade de vacinação e confirma a data de aplicação do imunizante. Em seguida, a partir do CFP (Cadastro de Pessoa Física) do vacinado, é possível preencher o formulário automaticamente com os dados registrados na base de dados do Ministério da Saúde.

“O que a gente fez foi criar um aplicativo que funciona como um formulário automático, ao invés de chegar em uma fila de vacinação e ter que dizer para o cadastrador todos os dados pessoais, você simplesmente informa o seu CPF, o aplicativo faz a consulta automática, restando ao cadastrador preencher os dados da vacina que está sendo aplicada naquele dia”, explica Cesar Diniz, sócio-fundador e especialista em análise espacial da Solved.

A ferramente possuí ainda um painel de controle, que atualiza em tempo real as estatísticas da campanha de vacinação, permitindo verificar o total de imunizados, as doses aplicadas e os dados já sincronizados.

Na avaliação de Diniz, a ferramente permite a aferição de desempenho da campanha de vacinação com mais precisão. “Nós temos estatísticas formidáveis que seriam absolutamente inalcançáveis em um sistema dependente de papel e caneta. Em um dos dias desses quatro meses, nós tivemos 38 mil cadastros e sincronias de vacinados em um único dia. Temos também, em Belém, maior quantidade de aplicação e sincronia da região Norte. Se a gente não tivesse o aplicativo, teríamos um monte de vacinas que, de fato, foram aplicadas, mas estariam em papel, aí não seria possível consultar qual quantidade foi aplicada”, acrescenta.