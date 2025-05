Uber lança versão simplificada para idosos

Nesta quinta-feira (1°), o aplicativo de transportes Uber lançou nos Estados Unidos uma versão simplificada do aplicativo para facilitar a mobilidade de idosos. A novidade é que o texto terá letras maiores, menos botões na tela inicial e os destinos salvos serão mais fáceis de encontrar. No Brasil, ainda não há previsão para a ferramenta chegar.

O recurso começou a ser testado em Phoenix (Arizona) e em Orlando (Flórida) e será expandido para outras cidades norte-americanas nas próximas semanas.

Embora o recurso seja voltado principalmente para pessoas idosas, estará disponível nas configurações de acessibilidade do aplicativo para qualquer usuário poder usar. “O transporte, de forma geral, é uma das maiores barreiras para a independência à medida que as pessoas envelhecem”, disse Briana Gilmore, chefe de políticas globais de acessibilidade do Uber. Segundo ela, a empresa quer “reduzir essa lacuna expandindo os recursos de acessibilidade como um todo”.

De acordo com a Bloomberg News, a Lyft também deve lançar ainda neste ano um recurso semelhante, o que indica que a novidade da Uber pode ter vindo para competir.