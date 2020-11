Apesar de obras no BRT, avenida Almirante Barroso tem fluxo tranquilo

A manhã desta segunda-feira (30) foi marcada pela tranquilidade após mudanças no fluxo das pistas do BRT ma avenida Almirante Barroso, no Marco. A partir de hoje, e até dia 17 de dezembro, trechos da pista expressa do BRT serão interditados para manutenção. Veja:

As obras na avenida Almirante Barroso ocorrem entre a Tavares Bastos e Júlio César. O serviço é feito pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Belém (Seurb). Hoje a manutenção das pistas é feita apenas no sentido São Brás-Entroncamento.

Na quarta (2), o mesmo trecho será interditado no sentido contrário (Entroncamento-São Brás). Assim, os dois sentidos do mesmo trecho ficarão interditados até 17 de dezembro.

Ônibus que circulam no BRT terão que tomar pistas normais (Ivan Duarte / O Liberal)

A Semob está orientando os ônibus que trafegam na pista expressa do BRT a tomarem a pista normal da Almirante no perímetro. A redação integrada de O Liberal segue acompanhando como ficará o trânsito no trecho - que já está bastante sobrecarregado com as obras que ocorrem também na João Paulo II, entre Parque do Utinga e Doutor Freitas.