Apesar da volta à normalidade, muitas pessoas ainda mantêm o isolamento social

Muita gente está se comportando como se a pandemia do novo coronavírus tivesse acabado. São pessoas que não estão adotando os devidos cuidados sanitários. No entanto, ainda há muitos que fazem um esforço grande para manter o isolamento social. É o caso da professora Caroline Barroso, para quem o mais difícil nesse momento é, ao sair de casa, ter de conviver com pessoas que relaxaram nas medidas de prevenção à covid-19.

“O mais complicado é, ao sair, ter que lidar com as pessoas que estão por aí sem cumprir o mínimo [uso de máscara e distanciamento social], o que, para mim, é muito simples, mas aparentemente é muito difícil para outras pessoas", desabafa a professora. "Lidar com os outros na rua tem sido bem estressante. Eu fico chamando a atenção das pessoas para não me colocar em risco e elas não se colocarem em risco também. Pra mim, isso tem sido mais difícil do que ficar em casa”, conta.

A rotina de Caroline, nesse período de flexibilização, começou quando ela teve que sair para cumprir horário na escola. “Eu moro em Castanhal e leciono em Santa Maria. Então, eu meio que fui obrigada por conta dessa volta a cumprir horário na escola”, detalha.

Caroline: cuidados com saúde do corpo e da mente (Akira Onuma / O Liberal)

Cuidados para proteger todos ao redor



Caroline disse que adota todas os cuidados necessários para se proteger, proteger o noivo (Diego Jorge Oliveira) e proteger a família dela. “Como eu moro em uma cidade e trabalho em outra, eu pegava ônibus para ir trabalhar antes da pandemia. Aí, tive que comprar um carro para poder tentar me proteger mais”.

A professora ficou de março a julho sem ver a mãe, que mora em Ananindeua. “Em julho, tivemos que ir para Belém comprar um carro. A gente teve que comprar esse veículo para tentar manter mais segurança”, disse.

“A gente pegava muita van para ir trabalhar, porque os ônibus não são regulares entre os municípios. O carro entrou como uma proteção a mais, já que só eu e meu noivo andamos nele”, lembra a professora.

'Chamo mesmo a atenção das pessoas: é minha saúde'



“Os outros cuidados são os mesmos: a gente troca de roupa toda vez, anda com álcool em gel, lavo o tempo todo as mãos, ando com sabonete líquido na bolsa, tenho spray que tem álcool e água sanitária que espirro na mochila e bolsa. Ao chegar em casa, molho pé em bacia de água sanitária com água e lavo também os objetos”, lista a professora.

Caroline também sempre sai de face shield, que havia comprado para usar na volta às aulas. “As aulas não voltaram, mas a gente está tendo que ir para as escolas. Quando eu percebi que as pessoas não estavam usando máscaras e nem mantendo o distanciamento social, eu comecei a usar a face shield toda vez que tenho que sair. E só saio realmente quando é extremamente necessário”, afirma.

“Quando tenho que sair para locais públicos, locais onde vou interagir com outras pessoas, tenho que ficar pedindo para as pessoas se manterem distante de mim, manterem o distanciamento, porque, para essas pessoas, aparentemente acabou a pandemia. E eu chamo mesmo a atenção das pessoas, porque é a minha saúde, do meu noivo, da minha família. Minha mãe e avó são do grupo de risco”.

“Até agora, tem dado certo. Ninguém pegou. Faz três semanas que estou tendo que cumprir horário”, disse. “Tenho acesso à informação, sei da importância de ser manter o isolamento social, o uso de máscara e quando sair o distanciamento das pessoas. Entendo que é uma responsabilidade social agir assim em prol do bem coletivo da minha família e sociedade como um todo”.

Para manter a saúde mental, Caroline disse que, nesse período de pandemia, lê muito, até porque finalizou a dissertação na metade de agosto, faz Yoga, assiste filmes e séries e faz vídeo chamadas com amigas.

'As pessoas se comportam como se a pandemia tivesse acabado'



Durante a pandemia, o trabalho da professora de artes Rose Tuñas foi interrompido. “Agora o trabalho voltou, mas no formato on line. Então tudo que eu estou fazendo está sendo realizado pelas redes sociais. Só saio realmente se for necessário. Eu continuo mantendo o distanciamento. Continuo mantendo os cuidados dentro e fora de casa, usando máscara e me prevenindo”, lembra.

“Mas a gente vê muitas pessoas na rua sem máscaras. Os estabelecimentos também não estão cumprindo algumas regras. Muitas lojas e bares em geral se descuidaram e não oferecem mais nem álcool em gel na entrada e, ainda, a capacidade de pessoas dentro dos estabelecimentos ultrapassa o limite permitido”, pondera Rose.

Segundo a professora, isso é muito ruim. “As pessoas estão desinformadas e estão se descuidando cada vez mais dessa higienização que a gente precisa ter, porque é a única forma de prevenção à covid-19”, diz.

Para ela as pessoas se comportam como a se pandemia tivesse terminado e não procuram se cuidar mais. "Andam sem máscaras e não mantêm mais o distanciamento”.

Para manter a saúde mental, Rose Tuñas tenta se distrair com programas de televisão (missas e entrevistas) e canal de YouTube. “Tenho feito muita ginástica e leio muitas revistas E jornais. E tenho feito também muita oração, porque a gente não pode deixar de perder a fé nunca em Deus”.

Leitura e música podem ser aliados no isolamento, diz psicóloga



A psicóloga Lohana Macedo diz que existe uma parcela da população que continua em isolamento social. “E é importante que essas pessoas tentem não se comparar com a forma que as outras pessoas estão vivendo na pandemia, pois cada pessoa tem seu próprio contexto social e recursos [externos e emocionais] para lidar com essa vivência”, afirmou.

Para a profissional de saúde, seguir no caminho inverso pode ser mais saudável. "Ou seja, que a pessoa possa olhar mais para si e busque se conectar mais com o motivo pelo qual ela optou por seguir em isolamento e que ela está fazendo aquilo que pode no momento e o que acha ser o mais adequado. É importante buscar se acolher e se fortalecer diante desse contexto”.

Lohana Macedo lembra o quanto o contato interpessoal se faz necessário nesse processo. "As redes sociais, internet e celular podem ser grandes aliados para a manutenção das relações com amigos, familiares e até mesmo permitindo em muitos casos a possibilidade de trabalhar e estudar em casa”, explica.

Segundo a psicóloga, os recursos lúdicos de jogos, leitura, escrita, desenhos, costura, música, entre outras possibilidades, podem ser grandes aliados no isolamento social e no fortalecimento das relações familiares dentro de casa, pois são atividades que estimulam o aspecto cognitivo, a socialização e a expressão das emoções dos sujeitos.

“A atividade física, sempre com orientação de profissionais da área, também é essencial para a melhora da saúde física e mental, pois, mesmo em isolamento social, as pessoas podem continuar se movimentando e se cuidando”, diz Lohana. “Procure o suporte psicológico quando necessário, isolamento social não significa que você precisa lidar com tudo sozinho, e muitos psicólogos seguem realizando atendimento psicólogo on-line”, aconselha.