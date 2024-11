APA da Ilha do Combu completa 27 anos com novos investimentos em preservação e ecoturismo

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, situada na região insular de Belém, celebra nesta quarta-feira (13) o seu 27º aniversário com uma série de avanços importantes promovidos pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Ao longo dos anos, a Unidade de Conservação (UC) se consolidou como um local de grande valor ecológico, abrigando uma rica biodiversidade e desempenhando um papel central na economia sustentável da região, especialmente em atividades como o ecoturismo e a agricultura familiar.

Para reforçar a proteção do território e fomentar o desenvolvimento sustentável, o Ideflor-Bio está elaborando o Plano de Manejo da APA da Ilha do Combu, em Belém. Considerado o principal instrumento de gestão de uma UC, o Plano de Manejo define as diretrizes de uso sustentável e conservação da biodiversidade. Na prática, ele estabelece regras claras para o uso do solo e define áreas de proteção, bem como zonas de uso sustentável. "O Plano de Manejo é essencial para garantir um equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento local", ressaltou o presidente em exercício do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho.

O Plano de Manejo também oferece orientações para fiscalização e monitoramento da APA, além de incluir ações para recuperação de áreas degradadas, para preservar a integridade ambiental a longo prazo. A iniciativa visa proteger os recursos naturais e oferecer suporte para as atividades que geram renda para a comunidade local, como o ecoturismo, sem comprometer a qualidade do meio ambiente. A Ilha do Combu, com suas trilhas naturais e rios, é um destino popular para turistas que buscam experiências na natureza, e o manejo sustentável se torna crucial para evitar impactos negativos.

Diálogo

Outro destaque na gestão da APA é a atuação do Conselho Gestor, composto por representantes de diversos setores, incluindo órgãos públicos, ONGs, moradores locais e empresários. O Conselho desempenha um papel essencial na governança participativa da unidade, assegurando que decisões sejam tomadas de forma democrática e que as demandas dos diferentes atores sejam contempladas. Conforme o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, "os esforços na gestão da APA da Ilha do Combu objetiva ordenar o uso da Ilha por meio da elaboração do Plano de Manejo e também qualificar os serviços de ecoturismo para uma valorização da biodiversidade e do modo de vida tradicional".

Entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento do ecoturismo, destaca-se a palestra sobre segurança e qualidade da experiência turística, realizada para capacitar os profissionais que atuam na APA. Conduzido pelo empresário e educador ao ar livre Evandro Schütz e pela especialista em ecoturismo Pollyana Pugas, o curso abordou técnicas para aprimorar o atendimento e garantir que o turismo seja realizado de forma responsável. Além de beneficiar os visitantes, o treinamento fortalece o ecoturismo como uma atividade sustentável, gerando renda e valorizando a comunidade local.

O curso de observação de aves, promovido pelo Ideflor-Bio e ministrado pelo especialista Fred Crema, também foi uma ação importante para a APA. A prática de birdwatching, como é popularmente conhecida, vem ganhando destaque como atração ecoturística na região, rica em avifauna. Além de proporcionar uma experiência única para os visitantes, a observação de aves impulsiona a economia local e incentiva a preservação das espécies, contribuindo para a valorização ambiental da área.

Avanços

Com esses investimentos, o Ideflor-Bio reforça seu compromisso com a proteção da APA da Ilha do Combu e a promoção do desenvolvimento sustentável da região. Para Ellivelton Carvalho, o fortalecimento das práticas de ecoturismo e a preservação da biodiversidade são aspectos complementares. "A APA da Ilha do Combu é um exemplo de como a conservação ambiental e a economia podem caminhar juntas. Nosso objetivo é que a Ilha continue sendo um patrimônio natural e cultural, beneficiando tanto as gerações presentes quanto as futuras", afirmou o presidente em exercício.

Ao completar 27 anos, a APA da Ilha do Combu segue como um símbolo de preservação e sustentabilidade para Belém. Com o apoio do Ideflor-Bio e a participação ativa das comunidades e parceiros, a UC avança em direção ao equilíbrio entre a proteção ambiental e a valorização dos recursos locais.