Após chuva, rio Uriboca trasborda novamente e congestiona trânsito na BR-316

O Rio Uriboca, no km 9 do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, transbordou logo após a forte chuva da tarde desta terça-feira (12), por volta das 14h30. Por conta disso, o trânsito na rodovia BR-316 apresentou lentidão durante algumas horas, ao longo de aproximadamente oito quilômetros, nos dois sentidos da via, em Ananindeua.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DetranPA). "Agentes do Detran estão no local para orientar os condutores e avaliar a possibilidade de realizar um contrafluxo de veículos", informou o órgão de trânsito, por meio do Twitter.

Por volta das 17h15, o nível da água já tinha descido, mas o trânsito seguia com fluxo complicado, dessa vez, apenas no sentido de saída de Belém, além de um trecho da avenida Independência.