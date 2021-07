Após chegar à faixa de 25 anos, Ananindeua pausa a vacinação nesta sexta

Após alcançar a faixa etária de 25 anos no calendário de imunização contra a covid-19, o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, fará uma nova pausa na vacinação nesta sexta (30). O município vai aguardar outra remessa de imunizantes para seguir avançando na campanha.

Nesta quinta-feira (29), das 8h às 13h, os trabalhos foram direcionados à aplicação da 1ª dose em jovens de 26 e 25 anos completos sem comorbidades. Foi a primeira vez que pessoas dessas idades sem comorbidades foram contemplados com a vacinação no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a imunização desta quinta foi marcada por tranquilidade e calmaria nos dez pontos disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Imunizado com a 1ª dose, João Pedro, 25 anos, disse que vai fazer o possível para continuar com todos os cuidados. "Estou bem feliz em tomar a primeira dose e finalizar julho 50% imunizado. Agora é continuar seguindo todos os protocolos até tomar a segunda dose e ficar 100% imunizado”, disse.

"A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Sesau, informou que o cronograma de vacinação é planejado de acordo com o envio de vacinas por parte do Ministério da Saúde (MS). A manutenção do calendário de vacinação para a próxima faixa etária está condicionada ao envio de mais doses para o município", destacou, em nota.

Segundo o último balanço da Sesau, de 28 de julho, o município totaliza 281.605 doses aplicadas, sendo que 223.757 pessoas tomaram a 1ª dose (D1) e 67.848 mil já completaram o esquema vacinal com a 2ª (D2).