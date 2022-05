Aos 71 anos, morre o jornalista paraense Antônio José Soares

​Morreu na madrugada deste domingo (8), em Belém, aos 71 anos, o jornalista paraense Antônio José Soares. Segundo colegas de profissão, o corpo dele foi encontrado dentro do apartamento onde vivia, no Edifício Manoel Pinto, bairro da Batista Campos, em Belém. A redação de O Liberal ainda checa maiores informações.

A causa da morte ainda não foi informada. O corpo do jornalista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Natural de Breves, na Ilha do Marajó, Antônio José Soares dedicou sua vida em defesa da valorização da cultura marajoara.

Era o filho mais velho da professora Oneide Teixeira Soares e do servidor público municipal, Antônio Soares Júnior. Aos 19 anos, saiu de Breves e se mudou para Belém, onde deu início aos estudos para se formar em Jornalismo.

Antônio José trabalhou nos principais veículos de Belém. Teve passagem em “A Província do Pará”, onde trabalhou por mais de 20 anos, chegou a ser diretor de redação; já em “O Liberal” foi chefe de reportagem; e repórter especial em “O Diário do Pará”; além de ser correspondente de vários jornais do país.

Ele também foi assessor de diversas entidades públicas e privadas. De 2 de agosto de 1993 até 20 de agosto de 1996, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA). A instituição emitiu nota de pesar e solidariedade à família, aos amigos e colegas do jornalista. “O Sinjor-PA em nome dos jornalistas​​ paraenses lamenta essa perda”, diz o comunicado.