Ao tentar escalar casarão, homem cai e morre em Belém

O corpo de um homem foi encontrado na rua Ladeira do Castelo, ao lado do Forte do Presépio, de acesso ao Ver-o-Peso, no bairro da Cidade Velha, em Belém, na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 6h45. Ele morreu ao tentar escalar um casarão naquele perímetro da cidade e cair de uma altura de mais de dois metros.

Duas viaturas do 2º Batalhão de Polícia Militar - 1ª Companhia compareceram até o local do fato. Os policiais militares isolaram a área onde se encontrava o corpo da vítima, ou seja, sobre paralelepípedos e trilhos dos antigos bondes que circulavam naquele perímetro da capital paraense.

Os policiais obtiveram a informação de que o homem seria conhecido como "Neguinho". Ele teria caído do prédio ao tentar escalara um casarão antigo, talvez com a intenção de subtrair fios de cobre. A PM solicitou a perícia técnica, o que foi providenciado, em sequência, por parte da Polícia Científica.

Inquérito

Sobre o fato, a Policia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para para levantar informações sobre o caso e apurar as causas do acidente. Repassou que foi solicitada perícia de levantamento de local e remoção do corpo.