Ao longo de seus 78 anos, O LIBERAL registrou grandes e históricas coberturas jornalísticas

Ao longo de seus 78 anos de existência, o jornal O LIBERAL registrou grandes coberturas jornalísticas históricas. Abaixo, alguns desses acontecimentos:

1980 – Visita do Papa João Paulo II

O dia 8 de julho de 1980 tornou-se uma data muito importante para os católicos paraenses. Foi quando a Arquidiocese de Belém recebeu o então Papa João Paulo II, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém, às 12h30. Ele foi recebido pelo 7° Arcebispo de Belém, Dom Alberto Gaudêncio Ramos, e pelo 1° Bispo Auxiliar na Arquidiocese, Dom Frei Tadeu Henrique Prost. Em Belém, uma missa foi realizada na antiga avenida 1º de Dezembro, que atualmente leva o nome do Papa. Um palco foi montado no local para receber um público de 300 mil pessoas.

1987 – Desabamento do ‘Raimundo Farias’

Em 13 de agosto de 1987, o edifício Raimundo Farias, no bairro Umarizal, desabou e matou 39 pessoas - 38 operários e uma criança. A menina, de apenas cinco anos, estava em uma igreja que ficava próxima do prédio e foi atingida pelos escombros. Foram vários dias de trabalho de resgate. É a maior tragédia da construção civil do Pará.

1996 – Massacre de Eldorado

Ocorreu no dia 17 de abril de 1996, em Eldorado do Carajás, na região sul do Pará. Neste dia, na Curva do S, trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra bloquearam a estrada PA-150, no km 95, em protesto por transporte e alimentação com o objetivo de marchar até Belém e exigir a desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3,5 famílias sem terra desde 1995.

Enterro de vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará (1996) (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

A PM foi desobstruir a estrada, o que resultou na morte de 21 trabalhadores rurais ligados ao MST. No local faleceram 19 deles e outros dois vieram a óbito no hospital. Outras 69 pessoas ficaram feridas.

1997 – Visita do imperador do Japão

Na noite de 31 de maio de 1997, cerca de 300 pessoas receberam, no Aeroporto Internacional de Belém, o imperador Akihito e a imperatriz Michiko, do Japão, que começaram, pelo Pará, uma visita de dez dias ao Brasil. O avião do governo japonês com cerca de 200 pessoas da comitiva imperial pousou em Belém às 21h15. O casal imperial foi recebido com honras pelo governador Almir Gabriel (PSDB), a primeira dama Socorro Gabriel e a vice-prefeita de Belém, Ana Júlia Carepa (PT).2011 - Desabamento do Edifício Real Class

Com mais de 30 andares, o Edifício Real Class desabou em janeiro de 2011, na rua Três de Maio, no bairro de Nazaré. A queda do prédio matou três pessoas. No momento da tragédia chovia muito em Belém. Posteriormente, laudos apontaram que houve um erro de cálculo, o que fez o prédio não suportar o vento forte.

Dos três mortos, dois eram operários da obra, e uma idosa da casa ao lado, soterrada pelos destroços do prédio. O edifício possuía mais de 100 metros de altura e estava em fase de acabamento. Os engenheiros responsáveis pela obra tiveram seus registros cancelados pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Pará (Crea-PA).

2020 – Pandemia

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) confirmou, por volta das 14h50 do dia 18 de março de 2020, o primeiro caso confirmado de coronavínus no Estado. De acordo com a nota divulgada pela Sespa, trata-se de um homem de 37 anos e está em isolamento familiar.

Acompanhante caminha de joelhos ao lado de paciente saindo do hospital de campanha montado no Hangar, em Belém, para tratar vítimas em estado grave da covid-19 (2020) (Claudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

À época, o então prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho lamentou a confirmação do primeiro caso de coronavírus na capital paraense e informou que o paciente, provavelmente, infectou-se após uma viagem no Rio de Janeiro. "Tudo indica que ele (o paciente) pegou o vírus no Rio de Janeiro. Chegou recentemente de uma viagem de lá e no Rio já há a transmissão comunitária."

No dia 22 de setembro de 2021, o governador Helder Barbalho comprou, em São Paulo, um milhão de doses vacinas contra covid-19, do Instituto Butantan. "Particularmente, devo citar a imunização dos paraenses. Desde o primeiro momento, temos avançado na busca de proteger as pessoas infectadas, garantindo com que o sistema de saúde fosse capaz de assistir à nossa população. Graças à ciência, à pesquisa, a um conjunto de cidadãos que se doam a esta causa, o mundo descobriu a vacina. Está sendo a única alternativa para que possamos os proteger e virar a página deste m omento dramático da vida mundial", disse, à época, o governador.

2022 - Naufrágio em Cotijuba

A lancha “Dona Lourdes II” naufragou no dia 8 de setembro de 2022, na Baía do Marajó, próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém. O naufrágio resultou na morte de 24 pessoas (13 mulheres, seis homens, quatro crianças e um bebê). A última vítima fatal a ser encontrada morta foi Sophia Loren Andrade dos Santos, de apenas 4 anos, após 26 dias de buscas nas águas. Os sobreviventes foram 66.

Buscas pós naufrágio na Ilha de Cotijuba, próximo a Belém (2022) (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)