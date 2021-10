Anticovid: Confira o calendário de vacinação em Belém de 25/10 a 6 de novembro

A campanha de vacinação contra Covid-19 segue avançando na capital paraense e se aproxima do seu final, marcado para o final de novembro. De acordo com calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta segunda-feira (25) serão vacinadas com a segunda dose da vacina Pfizer, pessoas com deficiência ou comorbidades nascidas de 2003 a 2009.

Confira o calendário de vacinação de 25/10 a 06/11

- 25 de outubro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com deficiência ou comorbidades, nascidas de 2003 a 2009.

- 26 de outubro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1962 a 1981.

- 27 de outubro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1982 a 1988.

- 28 de outubro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1989 a 1994.

- 01 de novembro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2004.

- 02 de novembro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2005 ou 2006.

- 03 de novembro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2007 ou 2008.

- 04 de novembro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2009.

- 05 de novembro (sexta-feira): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas até 1993.

- 06 de novembro (sábado): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas de 1994 a 2003.