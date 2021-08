Anticovid: Benevides chega à marca de mais de 30 mil doses aplicadas

Nesta terça-feira (03), Benevides, na Região Metropolitana de Belém, chegou à marca de mais de 30 mil doses de vacinas anticovid aplicadas desde janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa marca representa que 74% da população já tomou pelo menos uma das doses.

Segundo o Vacinômetro da prefeitura municipal, com atualização feita nesta terça, Benevides já recebeu do Governo do Estado 41.833 doses. Desse total, 31.921 unidades foram aplicadas, sendo 23.444 de primeira dose e 6.754 de segunda.

Ao longo desta semana, até sexta-feira (06) ou enquanto durar o estoque, segue a 1ª dose para jovens de 26 a 29 anos. Das 8h às 13h, em cinco pontos da sede e dos distritos: UBS Benfica, Cras Murinin, Escola Paulina Ramos, Escola Ana Teles e CMEI Berço da Liberdade. Apresentar comprovantes de residência, cartão SUS ou CPF.

Também até sexta, Benevides disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca (UBS Benfica, Cras Murinin, Escola Paulina Ramos, Escola Ana Teles e CMEI Berço da Liberdade). E a 2ª dose da Coronavac (UBS Benfica, Escola São Francisco e Assembleia de Deus do Centro). Das 8h às 13h, mediante à carteira de vacinação.