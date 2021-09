Anticovid-19: confira quem será vacinado nesta quarta na Grande Belém

Nesta quarta-feira (22), os municípios da Região Metropolitana de Belém seguem vacinando contra a covid-19. Haverá alguns calendários novos, como a imunização dos adolescentes de 12 anos em Ananindeua. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

A Prefeitura de Belém segue com a vacinação contra a covid-19 na capital e distritos e tem calendário agendado até o próximo sábado (25). O próximo deles será nesta quarta, com a convocação dos nascidos de 1962 a 1986 que perderam a primeira chamada. Eles terão uma nova oportunidade de garantir a primeira dose.

Em todos esses dias a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) disponibiliza 24 pontos de vacinação, das 9h às 17h. Quem vai tomar a primeira dose precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Quem for tomar a terceira dose precisa apresentar: RG, CPF e cartão de vacinação.

Agenda de Vacinação em Belém:

- Quarta (22): repescagem de 1ª dose para nascidos de 1962 a 1986

- Quinta (23): 3ª dose para idosos nascidos até 1933

- Sexta (24): 3ª dose para idosos nascidos de 1934 a 1937

- Sábado (25): 1ª dose para adolescentes nascidos em 2004

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11. Mangueirinho - Mangueirão

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua começa a vacinar quem tem 12 anos

Os adolescentes de 12 anos completos sem comorbidades são os convocados da vez para a vacinação anticovid-19 em Ananindeua. Este grupo vai receber a 1ª dose da Pfizer nesta quarta, em um horário novo: das 8h30 às 13h30. Para atender essa demanda, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) aumentou o número de pontos de vacinação. Agora, são 12.

Pontos de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro; Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; e Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1.

É necessário levar RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa ou em nomes dos pais) e/ou a carteira de acompanhante em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Marituba

Até a próxima sexta-feira (24), o Marituba segue antecipando a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 20 de julho. Aqueles que foram vacinados com Coronavac devem receber a 2ª dose dessa vacina na data agendada no cartão de vacinação.

Das 9h às 16h, nas unidades de saúde de Marituba. E das 18h até meia-noite, no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues.

Também nesta quarta, o município realiza mais uma etapa da vacinação itinerante, em que a equipe de imunização vai até os bairros. Com a 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Será na Igreja Pentecostal Jesus é Vida – Lot. Imperial, Av. Principal, Q-09,N-03ª. Das 18h às 21h.

Escolas estaduais em Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará começa nesta quarta uma ação de vacinação nas escolas estaduais, com o imunizante da Pfizer. Para o seguinte público: adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de qualquer idade que ainda não receberam a 1ª dose; e pessoas vacinadas dentro do intervalo de 28 dias, que precisam tomar a 2ª dose. Nesta quarta, na Escola Santa Bárbara. Na quinta (23), na Escola Sérgio J. Machado. Das 9h às 14h.

Além disso, o município segue nesta nesta quarta, das 8h30 às 14h, com a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com 1ª dose da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais e 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado em julho.

Benevides e Santa Izabel

Também até sexta, Benevides segue aplicando a 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais com ou sem comorbidades. Há, também, 2ª dose da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. Das 8h às 13h, no Ginásio Nagibão, Cras Murinin, UBS Benfica e UBS Santa Maria.

Em Santa Izabel do Pará, até quinta (23), segue a 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais (seis meses após a 2ª dose da Astrazeneca e Coronavac), além da 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo e da repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde (Cesp).