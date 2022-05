Antaq propõe criação de comissão para tratar sobre o transporte de passageiro da navegação interior

Representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) estiveram, em Belém, entre os dias 2 e 4 de maio, para reunir com autoridades públicas locais, com objetivo de melhorar o transporte de passageiros da navegação interior.

O diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery, e o diretor substituto, José Renato Fialho, propuseram a criação de uma comissão envolvendo o Governo do Estado, a Prefeitura, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) e o Comando do 4o Distrito Naval da Marinha, inicialmente. A formalização dessa cooperação entre os órgãos será oficializada ainda este mês de maio.

A comissão reunirá autoridades que possuam atribuição do âmbito da navegação interior, em especial com relação ao transporte de passageiros, com a finalidade de propor e avaliar medidas que possam aprimorar esse transporte no estado do Pará, em suas respectivas esferas de competência.

Navegue Seguro

Na terça-feira (3), a Antaq também realizou o lançamento do aplicativo “Navegue Seguro", que auxilia o usuário de transporte aquaviário a ter informações sobre a regularidade da embarcação em travessias internacionais, interestaduais ou intermunicipais em diretriz de rodovia federal; e de embarcações da navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional, seja ele exclusivo para passageiros ou misto (passageiros e cargas).

No mesmo dia, foi realizado o Fórum Navegue Seguro, que teve como objetivo discutir questões relacionadas aos direitos dos passageiros e os desafios do transporte fluvial na região.