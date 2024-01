Ansiedade: entenda o que é e conheça técnicas de respiração para lidar com crises

No último fim de semana, a representante paraense no reality show Big Brother Brasil (BBB), Alane Dias, virou assunto na internet depois de desmaiar durante uma conversa com o brother Nizam (SP). Após ajudá-la, o participante paulistano comentou com outros integrantes da casa que a sister teve uma 'crise de ansiedade'. A informação não chegou a ser confirmada pela produção do programa nem pelos administradores da rede social da paraense, mas o assunto chamou atenção dos internautas.

A psicóloga clínica de adultos, Caroline Cavalcante, explica que a ansiedade é um humor negativo, caracterizado por sintomas corporais de tensão física e apreensão em relação ao futuro. Ela explica que, diferente do medo, que é orientado para o presente, a ansiedade instala uma sensação de medo pela impossibilidade de controlar ou prever eventos que estão por vir.

"A ansiedade vai ser descrita como uma preocupação excessiva que ocorre na maioria dos dias ou, pelo menos, em um período de seis meses. O indivíduo considera difícil controlar essa apreensão e pode apresentar outros sintomas, como inquietação, nervos à flor da pele, dificuldade de se concentrar, 'brancos' na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Essa ansiedade pode causar um sofrimento que é clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida", diz a psicóloga.

A profissional destaca que essa a ansiedade patológica se diferencia da ansiedade comum, mais como um 'nervosismo', que faz parte do ser humano: "Diante de uma entrevista de emprego ou alguma apresentação, por exemplo, é normal se sentir ansioso, apreensivo. A ansiedade patológica é quando você tem a manifestação desses sintomas em nível exarcebado", pontua.

Lidando com uma crise de ansiedade

Quando alguém tem uma crise de ansiedade, a Carolina orienta que as atitudes a serem tomadas por pessoas próximas variam, de acordo com a intensidade da crise. Porém, ela dá dicas gerais:

"Não é aconselhável tentar distrair a pessoa com outras coisas ou conversas, ou ficar falando algo como 'não precisa ficar assim', para descaracterizar o sentimento dela. O melhor a fazer é ficar ao lado dessa pessoa e dizer que você está ali, perguntar se ela quer alguma coisa, um copo de água, se ela prefere ficar em silêncio e respeitar o tempo dela. Se a pessoa quiser, você pode segurar na mão dela, dar um abraço etc".

Técnicas de respiração podem ajudar na crise

A especialista compartilha algumas orientações sobre técnicas de respiração que, em alguns momentos, podem ser úteis para controlar uma crise de ansiedade: "Como a 'técnica 4, 7, 8': a pessoa vai inspirar completamente pela boca, contando mentalmente quatro segundos, vai prender a respiração contando sete segundos e vai expirar pela boca durante oito segundos. Vai repetir esse ciclo algumas vezes. Tem também a respiração de forma devagar, colocando a mão na barriga, inspirando por cinco segundos, dando uma pausa de dois segundos e exalando por seis segundos. Uma terceira técnica é, com a ajuda do dedo indicador, tapar a narina esquerda e inalar com a narina direita, contando até cinco. Expirando pela mesma narina que ela inspirou".

Ainda assim, Carolina aleta que nem sempre as técnicas de respiração podem ser as mais adequadas: "em alguns casos, essa crise pode ser tão intensa que a pessoa não consegue nem respirar direito. Então, é melhor auxiliar essa pessoa a tentar respirar até que ela consiga se acalmar minimamente e, depois, fazer uma técnica. Caso contrário, pedir para ela segurar a respiração pode acabar atrapalhando e deixar ela muito mais ansiosa".