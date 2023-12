Ano Novo é momento de vida nova e traz expectativa para mães que terão bebê em 2024

A chegada do ano novo traz esperança e a expectativa de recomeço para muitas pessoas. E todos esses sentimentos são traduzidos naquelas mães que irão dar à luz em 2024 e já esperam ansiosamente pela vinda da nova vida. Transbordando amor e cuidado, a contadora Luana Pantoja, de 37 anos, acolhe o ano que está chegando com a felicidade de viver um novo ciclo na vida dela: o nascimento do segundo filho, o Noah.

Somente em 2023, um total de 126.128 registros de nascimentos foram emitidos no Pará, como apontam dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Em Belém, foram 19.495 registros. E, em todo o país, foram feitos 162.937.308 registros de nascimento. Já os 10 nomes mais registrados no Pará foram: Gael - 801 registros; Maria Cecília (758); João Miguel (727); Miguel (692); Heitor (656); Maria Alice (651); Ravi (619); Arthur (612); Samuel (586); e Davi (574).

No puerpério do segundo filho e mãe de uma menina, Luana lembra que a gravidez não estava planejada, mas conta, com muito entusiasmo, que o nascimento do pequeno Noah é uma benção na vida da família. No sexto mês de gestação, a contadora diz que o sentimento de felicidade em receber o novo filho se torna ainda mais especial com a entrada de 2024, uma vez que o nascimento do Noah está previsto para março.

“Já é a segunda gestação, a expectativa está grande, porque foi um presente de Deus que nós recebemos. Essa gestação não foi programada, mas é um presente que recebemos. De início, foi um impacto muito grande, foi um medo muito grande, não pela gravidez, e sim pelas condições que estão hoje, a dificuldade e o custo para se ter um filho, que é maior sendo autônomo. Mas criança é sempre esperada, é sempre uma bênção na nossa vida. Recebemos esse presente de braços abertos”, conta.

A poucos meses da chegada do mais novo membro da família, a contadora relata que os preparativos já estão sendo feitos em casa para receber a criança devidamente. ”O que mudou na nossa vida foi que tivemos que nos adaptar. O nosso sonho sempre foi ter um filho. E, em 2024, tem uma expectativa muito grande: primeiro em ver como ele vai nascer, de vê-lo, de saber como ele é, de saber se ele está bem. A gente também está na expectativa para ver como a minha filha vai se comportar com o irmão”, diz.

“Já teve a mudança da filha já ir para a escola, de a gente se organizar aqui dentro de casa, porque agora vão ser duas crianças, dobrou a necessidade, dobrou a atenção, dobrou o cuidado. E toda a família já está ansiosa. Para os avós, é o segundo neto de ambos. E menino. Todo mundo está na expectativa, todo mundo está ansioso. A gente já fica caducando com ele no ultrassom. Os avós vão para todas as consultas, as tias vão também, sempre tem esse acompanhamento”, afirma. Luana.

Tomada por boas energias e confiança, Luana já espera ansiosamente pelo filho: “Está sendo uma mistura de emoções. E é totalmente diferente da primeira gestação. Na primeira, a gente não conhecia, não tinha experiência de como ia ser. Na segunda, a gente já sabe, já tem essa experiência da primeira gestação, mas é uma gestação totalmente diferente, pelo fato de ter duas responsabilidades”, frisa a contadora.

Cuidados após a gestação devem ser reforçados, diz obstetra

Com a chegada de um bebê, o obstetra Vinícius Moraes aponta que os cuidados devem ser redobrados em casa. “Precisamos ficar atentos a alguns sinais do bebê, como as fezes, sono irritado e cólicas contínuas, que podem estar relacionadas a algumas alergias alimentares. Também ter cuidado na posição de dormir, para evitar sufocamentos ao recém-nascido. E atenção com a icterícia neonatal, que é a doença que o bebê fica amarelinho, além de consultar logo com o pediatra e seguir todas as vacinas do período”, avalia o especialista.

Toda essa cautela também deve ser direcionada à mãe: “Para uma rápida recuperação do parto, é importante seguir com alimentação adequada e começar o mais rápido as atividades físicas. E é bom dar preferência à fisioterapia pós-parto. E lembrar que a alimentação pode interferir na qualidade do leite materno”, explica. “⁠Com a chegada do recém-nascido, toda a rotina da casa muda. Todos os cuidados e atenções se voltam para a criança. Ter uma boa rede de apoio é fundamental [para as mães]”, completa o especialista.

“A principal ajuda é do companheiro, o marido deve estar ao lado [da esposa] todo o tempo. O puerpério pode ser muito difícil, mas ver aquele sorrisinho sem dentes em casa é a melhor sensação possível. O cheirinho de neném em casa melhora os ares de todos. É uma nova vida, um novo integrante na família. Ver a família crescer, saudável e unida são os principais objetivos ao final da gestação”, enfatiza Vinícius, lembrando que uma rede de apoio à mulher é essencial.

Arte de registrar memórias

A gravidez e o nascimento de um filho é um momento único da vida de uma mulher. Por esse motivo, a fotógrafa Núbia Suriane trabalha há mais de 15 anos fotografando mulheres no período da gestação e no momento do parto. Para ela, esse trabalho é uma forma de eternizar momentos na vida das mães. ”Herdei da minha mãe, Regina Suriane, o dom de entregar memórias afetivas de valor inestimável às mamães que me procuram”, assegura a fotógrafa.

Um dos registros da fotógrafa Núbia Suriane (Núbia Suriane)

“Para mim, o sentimento que mais representa esse momento é o afeto. Me marcou entender que ver a vida acontecer é mágico e único. Devemos valorizar esse presente que é a vida. Ser fotógrafa de nascimento e poder entregar memórias afetivas para as famílias é uma honra. O primeiro registro, o primeiro choro e o primeiro encontro me fazem sentir o quanto meu trabalho tem valor afetivo para a construção das memórias das famílias”, conta Núbia.

Núbia Suriane: fotógrafa (Arquivo Pessoal)